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Арестуваха 19-годишен, потрошил с бухалка колата на брат си в с. Камен

Дима Максимова

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Младежът потрошил колата на брат си с бухалка. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Полицаите  в Стражица задържаха 19-годишен младеж, потрошил автомобила на брат си след скандал. Снощи, около 20,30 ч., съдействие в полицията е потърсил 28-годишен жител на село Камен. Той обяснил, че са нанесени щети по автомобила, който използвал.

Пристигналите на местопроизшествието униформени изяснили, че същата вечер автомобилът е бил паркиран пред дома на ползвателя. След възникнал скандал с неговия брат, същият нанесъл удари с дървена бухалка върху задно панорамно стъкло, заден капак и броня на автомобила.

След намесата на полицията младежът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води разследване.

Младежът потрошил колата на брат си с бухалка. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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