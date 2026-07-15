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Пожар пламна в село Безденица, унищожи 30 декара сухи треви

Камелия Александрова

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Три бали сено изгоряха при пожар в село Безденица, огнеборци са спасили двадесет бали

Три бали сено и 30 декара сухи треви са унищожени при пожар в землището на село Безденица, община Монтана. Сигналът за произшествието е подаден вчера в 14,16 часа.

Огънят е възникнал в непосредствена близост до лозов масив и складиран фураж. На мястото са изпратени екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана, екип от сектор „Специализирани оперативни дейности" – Монтана, както и дежурен инспектор от Оперативния център.

Пожарът е потушен, преди да обхване намиращите се в близост лозя. Спасени са 20 бали сено. Като предполагаема причина за пожара се предполага небрежност при боравене с открит огън.

Три бали сено изгоряха при пожар в село Безденица, огнеборци са спасили двадесет бали
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