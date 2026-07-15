"Продължаваме промяната" иска проверка на мантинелите

От ДБ също настояха за по-строги мерки. А радарите на толсистемата масово не работели, оплака се Ивайло Мирчев

Настояваме за проверка на техническото състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа.

Това заяви Йордан Терзийски от "Продължаваме промяната" в парламентарните кулоари. Предлагат и краткосрочни и средносрочни мерки, с които да се гарантира безопасността на хората на пътя.

Краткосрочната мярка - да се направи анализ дали мантинелите по републиканската пътна мрежа отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътнотранспортни средства. Средносрочната мярка - поставянето на бетонни мантинели.

"Първата мярка няма да струва нищо, а средносрочната трябва да бъде изчислена и заложена в следващия бюджет", обясни Терзийски.

"Ние предприехме много ясни действия в посока пътна безопасност. Помните, че поставихме "колчета ограничители" на рискови участъци и това доведе до рязко намаляване на пътните произшествия и съответно на жертвите. Бяха приети пътните стандарти за мантинели и в България, и е редно да се спазват, а не да слушаме констатации на проблемите и оправдания, а реални решения от управляващите", заяви още той.

Минути по-късно от ДБ излезнаха да говорят по същата тема.

"Искаме да задействаме държавата и отговорните институции за много бързи и адекватни действия относно пътната сигурност. Всички говорят за мантинелите, ние имаме конкретни предложения. За да не минават повече тировете, претоварени или празни, като през вафли през тези мантинели на новопостроени магистрали, които се оказва, че са с мантинели издържащи само до 1500 кг. автомобил, предлагаме да се разгледа много спешно предвиденото в наредба рд0220 от 2024 г. на МРРБ, която е лобистка и определя много ограничаващи условия за поставянето на ограничителни съоръжения. Предлагаме гамата от съоръжения да бъде разширена така че да бъде допусната конкуренция, да бъде допуснати други надеждни продукти, които се влагат в други държави, към които се стремим като Нидерландия, Германия. И също така курсът на устойчивост на задържане да бъде адекватно променен според това, че по тези магистрали пътуват претоварени тирове от 30 тона. Освен това предлагаме на всички наши колеги от Народното събрание документ, предвиждащ общи действия бързо и адекватно да се съберем и да направим план за действие, така че да накараме МРРБ да вземе бързи действия по осигуряването на по-добра пътна безопасност в България", обясни Чело Попов.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев обясни, че това може да стане в рамките на няколко месеца. "Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случи в миналите седмици. Стандартите, в момента освен, че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите, които са близки с предишните управляващи", добави той.

Мирчев се оплака, че радарите на толсистемата не работели. Тировете вместо с 30 тона се движели с 40, дори 50 тона. Затова трябвало да се намесят и ДАИ, и КАТ.

"Проблемът на ДАИ, че работят от 9 до 17 ч., трябва да застанат на входа и изхода на страната, за да могат да контролират там тировете, а КАТ да се заемат из страната, защото, ако видите тировете с какви гуми карат...Изключително опасни си, пукат се в движение", възмути се Мирчев.