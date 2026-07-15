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Мъж блъсна внезапно скочило на пътя 2-годишно дете в Арчар

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22-годишен мъж блъсна внезапно изскочило на пътя 2-годишно дете в село Арчар, съобщиха от полицията във Видин. 

Инцидентът е станал в 20:10 ч. във вторник на улица "Дунав". Детето е откарано в МБАЛ "Света Петка" във Видин със съмнение за мозъчно сътресение. По-късно е изписано по желание на родителите. 

Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава, като е образувано досъдебно производство.

Това е трети случай на пострадало дете при катастрофа за последните няколко дни. На 10 юли кола блъсна 4-годишно дете на ул. "Екзарх Йосиф I". Детето отново скочило внезапно на пътя. 

На 14 юли в Созопол жена блъсна дете на пешеходна пътека и избяга от местопроизшествието. 

Линейка СНИМКА: Архив

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