Мъж блъсна внезапно скочило на пътя 2-годишно дете в Арчар

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22-годишен мъж блъсна внезапно изскочило на пътя 2-годишно дете в село Арчар, съобщиха от полицията във Видин.

Инцидентът е станал в 20:10 ч. във вторник на улица "Дунав". Детето е откарано в МБАЛ "Света Петка" във Видин със съмнение за мозъчно сътресение. По-късно е изписано по желание на родителите.

Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава, като е образувано досъдебно производство.

Това е трети случай на пострадало дете при катастрофа за последните няколко дни. На 10 юли кола блъсна 4-годишно дете на ул. "Екзарх Йосиф I". Детето отново скочило внезапно на пътя.

На 14 юли в Созопол жена блъсна дете на пешеходна пътека и избяга от местопроизшествието.