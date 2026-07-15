Омбудсманът: Правото на глас не бива да се ограничава нито в чужбина, нито за хората с увреждания

Правото на глас не бива да се ограничава нито в чужбина, нито за хората с увреждания. Това посочва омбудсманът Велислава Делчева в своя позиция. Тя уточнява, че подкрепя внесените и приети от Комисията по правни въпроси законопроекти за промени в Изборния кодекс, с които се отхвърля ограничаването на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз.

Позицията е във връзка с внесените промени в чл. 14 от Изборния кодекс, които предвиждат премахване на ограничителните разпоредби, приети от предходното, 51-во Народно събрание, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

Още при обсъждането на ограниченията Велислава Делчева изпрати становище до парламента, след като бе сезирана от изборни организатори и гласоподаватели във Великобритания, САЩ и Канада. Българските граждани зад граница се обявиха категорично против драстичното намаляване на броя на секциите извън Европейския съюз.

В становището подробно бяха изложени аргументите им, че подобно ограничение не е продиктувано от техническа или организационна необходимост, а прилагането му би довело до сериозно влошаване на изборния процес и до фактическо лишаване на десетки хиляди български граждани от възможността да упражнят правото си на глас.

Особено засегната би била българската общност във Великобритания, където според броя на гласувалите на последните избори натоварването може да достигне около 1000 избиратели в една секция.

След приемането на ограничителните разпоредби в институцията на омбудсмана постъпиха и допълнителни жалби, включително искания за сезиране на Конституционния съд.

„Намирам за недопустимо български граждани, живеещи извън страната и вече дали гласа си на предходни избори, да бъдат затруднени или дори лишени от това право при произвеждането на следващи избори", подчертава омбудсманът Велислава Делчева.

Позицията е в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Конституцията, според който българските граждани, където и да се намират, имат всички права и задължения по Конституцията, както и с гарантираното в чл. 42 право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Велислава Делчева потвърждава позицията си, че Изборният кодекс трябва да гарантира безпрепятственото упражняване на избирателното право като основно конституционно право в една демократична и правова държава. Това право може да бъде упражнявано само чрез гласуване, поради което ограничаването и законодателното поставяне на препятствия пред вота са неприемливи.

Особено важно е по законодателен път да бъдат гарантирани възможностите на гражданите свободно и спокойно да упражнят правото си на глас, включително чрез разкриването на достатъчен брой избирателни секции в чужбина.

Омбудсманът призовава народните представители при обсъждането и гласуването на законопроектите да се съобразят с конституционно гарантираните права на избирателите и да не допускат ограничаване на основни права на гражданите.

Eдновременно с позицията си по законодателните промени Велислава Делчева отправи препоръка до председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов за предприемане на конкретни мерки, които да гарантират избирателните права на хората с увреждания и на гражданите в уязвимо положение.

В препоръката се посочва, че значителна част от хората с увреждания отново могат да останат без адекватен достъп до изборния процес. За тези граждани все още не са създадени подходящи условия и не са изпълнени напълно изискванията на редица международни актове за осигуряване на всеобщо, равно и тайно гласуване чрез равностойна процедура, гарантираща свободата на вота.

Омбудсманът припомня препоръките на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания от 21 септември 2018 г. България да осигури възможност на всички пълнолетни лица с увреждания да упражняват правото си да гласуват и да бъдат избирани.

Сред препоръките са предоставянето на изборна информация в достъпни формати, включително чрез метода Easy Read, или „улеснено четиво", както и осигуряването на финансови и технически ресурси за подобряване на физическата достъпност на избирателните секции.

Тези констатации и препоръки са отразени и в доклада на Европейския икономически и социален комитет относно достъпа на гражданите с увреждания в Европейския съюз до изборите за Европейски парламент, публикуван на 6 март и приет на сесия на ЕИСК на 20 март 2019 г.

Сред основните проблеми, за които гражданите сезират омбудсмана, са липсата на жестов превод за хората с увреден слух при възникване на проблеми с устройствата за машинно гласуване и липсата на светлинен сигнал при отпечатването на контролната разписка.

Това затруднява хората с увреден слух при упражняването на избирателното им право и създава предпоставки за блокиране на машините и неотчитане на гласа им. До момента не са предприети действия нито за адаптиране на устройствата, нито за създаване на подходяща организация, при която членовете на секционните избирателни комисии да подават сигнал с ръка при звуковия сигнал на машината.

Необходимо е и подходящо обучение за членовете на СИК, включително за членовете с увреден слух.

Друг съществен проблем е, че официалната информация за процеса на гласуване все още не е достъпна в избирателните секции на Брайл и в подходящи аудиоформати. Не може да бъде гарантирана в пълнота и тайната на вота за незрящите граждани, тъй като не са предприети действия за адаптиране на софтуера на машините към потребностите на хората с увредено зрение.

Заради множеството постъпващи жалби на 3 април 2026 г. по покана на Велислава Делчева се проведе среща с представители на организациите на хората със сензорни увреждания, Централната избирателна комисия и Министерството на електронното управление.

Целта на срещата бе да се обсъди осигуряването на възможност на всички пълнолетни лица с увреждания да упражняват правото си да гласуват и да бъдат избирани.

В навечерието на предстоящите тогава парламентарни избори участниците обсъдиха готовността на държавните институции и местната власт да осигурят достъпна изборна среда и адекватни условия за гласуване на хората с увреждания. Акцент бе поставен върху необходимостта от достъпна информация, дигитални решения и физически помощни средства, които да гарантират тайната на вота и правото на информиран и независим избор.

Сред направените предложения за незрящите и слабовиждащите избиратели са осигуряването на Брайлови шаблони в секциите с под 300 избиратели, аудиоуказания при машинно гласуване и достъпност на софтуера на сайта на ЦИК за екранни четци.

За глухите и тежкочуващите избиратели бяха предложени професионален жестов превод в предизборните кампании, видеоинструкции за начина на гласуване и присъствие на преводачи в ключови секции.

Обсъдена бе и необходимостта от информационна кампания с материали в достъпни формати, сред които аудио, едър шрифт и видео с надписи, които да разясняват правата на гражданите и сроковете за гласуване.

Сред предложенията е и разработването на методически указания за специфичния подход при обслужването на избиратели със сензорни увреждания, както и подходяща форма на обучение за членовете на СИК с намален слух.

В препоръката си до Георги Хорозов омбудсманът предлага ЦИК да разработи стандарт „Достъпна изборна секция" и да предприеме следните действия:

1. В методическите указания на Централната избирателна комисия за секционните избирателни комисии в страната при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване да бъдат включени мерки за подготовка на пространството пред изборното помещение и на сградата, в която се намира секцията. Пред определената секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да бъдат поставени аудиоплеър и Брайлов шаблон със списък на кандидатите и партиите, фигуриращи в бюлетината.

2. Да бъде осигурен онлайн достъп до услугите на жестов преводач за хората с увреден слух в случаите, когато се нуждаят от разяснение и не могат да се разберат с членовете на секционната избирателна комисия. Според омбудсмана един или максимум двама жестови преводачи биха били достатъчни за цялата страна в изборния ден.

3. Да бъде създадена подходяща организация за гласуване на хората с увреден слух, при която членовете на СИК да ги уведомяват за звуковия сигнал при издаването на контролната разписка за успешно гласуване.

4. Да бъде въведен безплатен телефон за информация относно процеса на гласуване, който да работи не само в изборния ден и да не се ограничава единствено до справки за включването в избирателните списъци.

В препоръката Велислава Делчева обръща внимание и на гражданите, поставени под задължителна карантина или изолация. Според действащите разпоредби право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат само избирателите с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Гражданите, които не са в тежко състояние и не се намират на болнично лечение, могат да бъдат поставени пред избора дали да изпълнят гражданския си дълг, или да спазят наложените им ограничения.

„Наясно съм, че към момента епидемичната обстановка в страната не е напрегната и броят на поставените под задължителна карантина или изолация не е голям. Въпреки това продължавам да отстоявам позицията си, че на всеки гражданин трябва да бъде осигурена възможност да даде гласа си в изборния ден и да упражни конституционното си право", посочва Велислава Делчева.

Омбудсманът припомня, че при предходни избори това се осъществяваше чрез мерки, въвеждани от министъра на здравеопазването.

„За мен като омбудсман е важна добрата координация с ръководството на ЦИК, както и продължаването на сътрудничеството ни, така че моделът на „Достъпна изборна секция" да стане ефективно функциониращ", подчертава Велислава Делчева.

Темата за избирателните права на хората със сензорни увреждания остава чувствителна и дълго отлагана. Макар Конституцията и законът да гарантират правото на участие в изборите на всеки гражданин, на практика все още не са създадени условия това право да бъде упражнявано достойно, самостоятелно и равнопоставено.