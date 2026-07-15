Трима попаднаха в ареста след масово меле в Кърджали

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Трима са задържани след масово меле на улица на пазара в Кърджали във вторник към 18,30 часа. Конфликтът възникнал между представителите на два рода. Спорът бързо ескалирал и се стигнало до физическа разправа.

На място били изпратени патрулни екипи на Районното управление в Кърджали. Полицаите успели да потушат конфликта и задържали тримата най-активни участници в сбиването – мъже на 28, 32 и 36 години.

По случая е образувана проверка за хулиганство. Работата по изясняване на обстоятелствата продължава от служители на сектор „Охранителна полиция".