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Христо Широков пак задържан, този път по разследване за злоупотреби във ВиК - Бургас

Димитър Мартинов

[email protected]

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Христо Широков СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

Областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков пак е бил задържан, научи "24 часа". Той е бил арестуван при акция на ГДБОП за злоупотреби във ВиК - Бургас.

Вчера Широков бе арестуван и отведен в Кърджали по разследване за заплаха, но го пуснаха.  Днешната акция на антимафиотите обаче не е свързана с тази преписка

Сега акцията е на няколко адреса, свързани с Христо Широков, гласи неофициална информация. 

Според нея разследването на ГДБОП за злоупотреби във ВиК Бургас сочи към Широков. Подозира се отклоняване на средства.

Широков е задържан. Акцията тече и в множество хотели.

На 3 юли шефът на ВиК - Бургас и още десетима бяха арестувани при акция на ГДБОП в дружеството. На следващия ден бяха повдигнати обвинения на шефа на дружеството Цветан Мирчев и неговия служител Илчо Боев. 

Обвинението срещу двамата е за нанасяне на щети в размер на 303 хил. евро на дружеството в качеството им на длъжностни лица. Става въпрос за възлагане на обществена поръчка на външна фирма за почистване на 70 дъждовни кладенеца на територията на Бургаска област. В хода на разследването било установено, че поръчката е фиктивно изпълнена като повечето от кладенците не са били почистени, но въпреки това на фирмата изпълнител било платено. 

На 13 юли Мирчев беше пуснат под гаранция от 2000 евро, а Боев - под домашен арест. 

Христо Широков СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

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