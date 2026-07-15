Задържаха младежи с пико и марихуана, пипнаха и дилъра им в Горна Оряховица

Двама младежи и дилърът им са задържани от служители на РУ – Г. Оряховица. Вчера в железничарския град е извършена проверка на момиче на 20 г. и момче на 21 години от Г. Оряховица. Младежът е с 4 криминални и 3 съдебни регистрации, по линия "наркотици". При извършен личен обиск в тях са намерени и иззети вещества, които при полеви наркотест са реагирали на пико и марихуана. Двамата са задържани за срок до 24 часа.

При последвала проверка в жилище в града, обитавано от 35-годишен криминално проявен и осъждан мъж, от когото младежите са се снабдили с дрогата, е установена жена от В. Търново. Тя също е известна на полицията.

Иззето е и около 15 грама бяло кристалообразно вещество, реагиращо на пико (метаамфетамин) и около 3 грама марихуана и пособия за производството им. 35-годишният мъж и гостенката му също са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по доказване на престъпната им дейност продължава.

Над 500 грама канабис иззеха служители на РУ – П. Тръмбеш. Вчера при проверка в жилище в с. Климентово, обитавано от 70-годишен мъж и 56-годишната му съпруга в двора е установено засято растение от рода на конопа, реагиращо при полеви наркотест на канабис, с тегло около 560 грама. При претърсването в жилището са установени още три отрязани растения, реагиращи на канабис, с тегло около 160 грама. По случая е започнато досъдебно производство.