Бившият шеф на театъра в Смолян призна за аферата за милиони, иска бърза присъда

В Родопския театър е имало 50 фиктивни назначения, а в Разград - 63, като "служителите" получавали по 15-20 хил. лева месечно

Румен Бечев, бившият директор на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", се призна за виновен в Пловдивския окръжен съд по аферата с източването на театрите.

"Моят клиент иска производството да протече по съкратената процедура, той признава изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт", заяви пред магистратите адвокатът му Николай Гунев. Делото се води във втория по големина град, тъй като Пловдивската прокуратура разкри и разследва мащабната схема.

В хода на разпоредителното заседание адвокат Гунев поиска по най-бързия начин клиентът му Бечев да получи своето наказание. Бившият директор отказа да добави каквото и да е, единствено се съгласи с адвоката си.

Бечев, който в продължение на години управляваше Смолянския театър, е изправен пред съда заедно с още 7 души - колегата му от Разград Левон Манукян, Петко Писков, Атанас Георгиев, Борис Чилов, Ивайло Иванов, Иван Христов и Ивайло Асенов. Според обвинението между 7 август и 25 септември 2024 г. театралните шефове подписвали фиктивни трудови договори на служители, които не работели, а получавали заплати. От бюджета на трупата в Смолян така били източени 1 753 002,64 лв., а от този на разградската - 1 558 700,48 лв.

Осемте мъже са привлечени към наказателна отговорност за това, че в периода от 1 юли до 26 септември 2024 г. осемте обвиняеми са участвали в организирана престъпна група, ръководена от Петко Писков. Георгиев, Чилов, Христов и Асенов са обвинени и в пране на пари, понеже получавали и държали средствата, източени от бюджета. За двама от тях обвиненията са квалифицирани като такива в особено големи размери.

Преди старта на заседанието наблюдаващият прокурор Галин Гавраилов обясни, че в Смолян е имало 50 фиктивни назначения, а в Разград - 63. "Служителите" получавали по 15-20 хил. лв. месечно, за разлика от реално работещите, които се трудели срещу 1000-1500 лв. заплата.

Соченият за тартор на ОПГ-то критикува обвинението, а адвокатът му Славейко Серафимов изтъкна близо 20 възражения срещу обвинителния акт. Там на 1497 пъти се говорело за неустановени лица и според защитника по този начин всеки може да се сдобие с обвинение. Той заяви още, че прокуратурата не разграничава кое от действията на клиента му го прави подбудител и кое - помагач. Серафимов посочи технически грешки, несъответствия и липси, както и указан натиск над свидетелка, която твърдяла, че е заплашена с арест, ако не даде показания.

Разпоредителното заседание по делото продължава.

Очаквайте подробности!