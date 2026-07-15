Евакуираха президентството заради сигнал за бомба

Президентството е било евакуирано след сигнал за бомба тази сутрин. По информация на институцията е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова за Нова тв.

Сигналът за бомба е бил получен по мейл. Писмото е било изпратено до множество институции. Сред тях попадат още Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, структурите на НОИ в Благоевград, Бургас и Варна, Министерството на труда и социалната политика, електроразпределително дружество в София, както и една от фондовите борси в столицата. Засега не е известно на други места да има евакуация. Тя не е задължителна, по протокол се прави оценка на риска и се решава дали хората да бъдат изведени.

През последния месец имаше множество такива сигнали за бомби в различни институции в страната. Всички те бяха по мейл, а заканите бяха писани с изкуствен интелект. Сред получилите ги бяха множество училища, съдебни палати в цялата страна, както и общините в Пловдив и Пазарджик, екоинспекцията в Монтана, регионалното министерство и община Добрич.