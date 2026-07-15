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Шефът на областната полиция във Враца напусна поста

Валери Ведов

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Цветко Нинов

Очаква се областната дирекция на МВР във Враца да има нов шеф и това вероятно ще стане другата седмица. Рокадата се налага, след като досегашният полицейски шеф старши комисар Цветко Нинов реши да напусне поста.

Преди няколко дни той е подал молба до вътрешния министър Иван Демерджиев да бъде върнат като началник на звеното за борба с организираната престъпност в областната дирекция. Молбата му е приета, казаха от МВР.

Цветко Нинов беше назначен временно на поста директор на ОД на МВР във Враца в началото на март тази година от служебното правителство. Беше му поставена конкретната задача да осигури провеждането на честни избори и да пресече купуването на гласове. Между 2021 и 2023 г. той беше титуляр на същата позиция.

Цветко Нинов

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