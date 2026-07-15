На 14 юли 2026 г. Община Костинброд, съвместно с Районно управление – Костинброд и Министерството на вътрешните работи, официално откри обновената сграда на районното управление – поредният успешно реализиран обект по проекта за енергийно обновяване на административни сгради в общината.

Церемонията започна с тържествен строй на служителите на Районно управление – Костинброд, воден от началника на управлението главен инспектор Стоян Стоянов, и изпълнение на националния химн. По православна традиция отец Николай и отец Георги Михнев от храм „Св. св. Кирил и Методий" отслужиха водосвет за здраве, благополучие и успешна служба на всички служители.

Сред официалните гости бяха заместник-министърът на вътрешните работи г-н Емил Ганчев, народният представител генерал Румен Миланов- Председател на комисията за контрол над службите за сигурност, областният управител на Софийска област инж. София Торолова, директорът на ОДМВР – София старши комисар Владимир Иванов, директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Емил Пармаков, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – София старши комисар Георги Иванов, представители на МВР, началници на районни управления в Софийска област, представители на фирмата изпълнител, строителния надзор и консултантите по проекта, както и домакините: кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, председателят на Общински съвет – Костинброд д-р Атанас Тенев и общински съветници, Началникът на РУ – Костинброд главен инспектор Стоян Стоянов, служителите на Районно управление – Костинброд и Домашния социален патронаж.

В приветствието си водещият подчерта, че само седмица след откриването на обновената сграда на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", Община Костинброд отбелязва успешното завършване и на втория обект по същия проект. Така и двете сгради вече предлагат модерна, енергийно ефективна и достъпна работна среда за институциите, които ежедневно работят за сигурността, обществения ред, административното обслужване и социалната грижа за жителите на общината.

Обновената сграда на Районно управление – Костинброд има особено значение за обществения живот в общината. Освен полицейската служба, в нея се помещава и Домашният социален патронаж към Община Костинброд, който ежедневно осигурява топла храна на стотици възрастни, самотно живеещи и нуждаещи се жители.

Обновяването на сградата е реализирано в рамките на

Предложение за изпълнение на инвестицията № BG-RRP-4.020-0036 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Пожарна в УПИ VI-2689, гр. Костинброд и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Районно управление – Костинброд", финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Общата стойност на проекта за двете административни сгради възлиза на 969 651,67 евро с ДДС, от които 826 544,68 евро са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Собствен принос на Община Костинброд по проекта е 143 106,99 евро. В рамките на проекта са обновени общо 2292 кв. м обществена площ, постигнат е енергиен клас „А", реализирани са годишни енергийни спестявания от 521 794 kWh, изградени са фотоволтаични системи, нови външни асансьори и е осигурена достъпна архитектурна среда.

В приветствието си кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов подчерта, че откриването на обновената сграда е символ на последователната политика на общината за инвестиции в обществената сигурност, модернизирането на институциите и осигуряването на по-добри условия за работа на служителите, които ежедневно се грижат за спокойствието на гражданите.

„За Община Костинброд днешният ден е още един прекрасен празник. Днес можем с удовлетворение да кажем, че една голяма мечта на нашата община вече е реалност – двете най-важни сгради, свързани със сигурността на нашите граждани – Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", вече имат своя напълно нов, модерен и европейски облик.

Само преди седмица открихме обновената сграда на пожарната, а днес официално откриваме и сградата на Районното управление. Така успешно завършва един от най-значимите инфраструктурни проекти, реализирани от Община Костинброд през последните години, а именно през 2024 година от старата градска Баня - в музей, през 2025 година от неизползваема сграда в центъра ни на града - детска градина, а през тази година пожарна, полиция и общежитие към Професионалната ни гимназия.

Това нямаше да бъде възможно без много труд, професионализъм и добра организация. Благодаря на колегите от Общинска администрация – Костинброд, които извървяха целия път – от подготовката на проекта в отдел „Оперативни програми и проекти", през неговото управление, до успешното изпълнение от отдел „Строителство". Благодаря и на Общински съвет – Костинброд за подкрепата и осигурения собствен принос, както и на всички институции, които работиха заедно, за да постигнем този резултат.

Нашата община е сред най-бързо развиващите се общини не само в Софийска област, но и в България. В Костинброд непрекъснато идват нови семейства, които избират да живеят тук, защото намират добра среда, спокойствие и перспектива за развитие. Наред с това на територията на общината продължава да се развива силен бизнес. Освен утвърдените индустриални предприятия от клас „А", все повече нови инвеститори избират именно Костинброд, за да реализират своите проекти и да разкриват нови работни места. Но всичко това не би било възможно без сигурност. Нямаше да има устойчиво развитие, ако нямаше обществен ред, спокойствие и доверие в институциите. Затова днес искам да изразя своята искрена благодарност към всички служители на Министерството на вътрешните работи – полицаи, пожарникари и всички, които ежедневно, често незабелязано, работят за сигурността на нашите жители. Вашият професионализъм, отговорност и всеотдайност са в основата на спокойствието, което хората в нашата община усещат всеки ден. Днешното откриване е много повече от приключил строителен обект. То е доказателство, че когато държавата, местната власт и европейската солидарност работят в една посока, резултатите са видими и остават за поколения напред.

Благодаря на всички, които допринесоха тази обща цел да се превърне в реалност. Пожелавам на служителите на Районно управление – Костинброд здраве, успешна служба, професионално удовлетворение и винаги да се завръщат живи и здрави при своите семейства. Честито на всички! Нека обновената сграда бъде символ на модерна, ефективна и силна държавност в полза на хората!"

Към присъстващите се обърна и заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, който поздрави Община Костинброд за успешното реализиране на проекта и благодари на всички, допринесли за неговото изпълнение.

„Уважаеми господин кмете, уважаеми гости, уважаеми колеги, за мен е огромно удоволствие да присъствам на откриването на обновената сграда на Районно управление – Костинброд. Всеки път, когато се открива нова или обновена сграда на районно управление, това е специален момент за мен, защото и аз съм израснал професионално в такава структура и добре познавам значението на добрите условия за работа на служителите. Искам да благодаря на ръководството на Община Костинброд за инициативността и успешната реализация на този проект, както и на всички, които бяха ангажирани с неговото изпълнение. Благодаря и на служителите на Районно управление – Костинброд за професионализма, отговорността и всеотдайността, с които ежедневно изпълняват своите служебни задължения в полза на обществото. Пожелавам ви здраве, успехи и спокойна служба. Нека обновената сграда бъде още една предпоставка за по-добра работна среда, по-висока мотивация и още по-ефективна работа в името на сигурността на гражданите. Благодаря!"

Областният управител на Софийска област инж. София Торолова също поздрави Община Костинброд и ръководството на РУ – Костинброд по повод успешното приключване на проекта. Тя поднесе поздравителни адреси до кмета на Община Костинброд, председателя на Общински съвет – Костинброд и началника на РУ – Костинброд, с пожелания за здраве, успехи и бъдещи добри инициативи в полза на жителите на общината. Кулминацията на церемонията беше прерязването на трикольорната лента, с което обновената сграда беше официално открита. За церемонията се погрижиха малките танцьори от Танцов състав „Зорница джуниър". След официалната церемония заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, народният представител и председател на Комисията за контрол над службите за сигурност ген. Румен Миланов, Областният управител на Софийска област инж. София Торолова, директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Емил Пармаков, заедно с кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов и ръководството на общината, посетиха и обновената сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Костинброд, за да се запознаят с цялостната реализация на проекта за енергийно обновяване на двете административни сгради. В рамките на посещението делегацията разгледа и Центъра за видеонаблюдение на Община Костинброд, изграден и оборудван от общината, който играе ключова роля за превенцията, обществения ред и сигурността на жителите на общината. Посещението даде възможност гостите да придобият цялостна представа за мащаба на инвестицията и за резултатите от доброто партньорство между държавната и местната власт при реализирането на проекта.