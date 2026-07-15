До дни пожарната ще разполага с 84 дрона за борба с горските пожари

До дни Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" ще разполага с общо 84 дрона, които ще подпомагат наблюдението и оценката на обстановката при горски пожари. Това съобщи главният комисар Александър Джартов по време на съвместно тактико-специално учение край Казанлък.

В учението участваха екипи на пожарната, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Регионалната дирекция по горите – Стара Загора, държавните горски стопанства, доброволни формирования и други структури от Единната спасителна система, предава БТА.

По думите на Джартов новата техника ще позволи много по-бързо да се оценяват размерите и развитието на пожарите, което ще помогне за своевременното изпращане на необходимите сили и средства.

Той уточни, че по проект по Програма „Развитие на човешките ресурси" са предвидени 50 дрона. До момента са доставени 29, а останалите се очакват през следващите дни. Освен безпилотните летателни апарати по проекта се осигуряват ранцеви пожарогасители, моторни триони и пикапи със системи за пожарогасене под високо налягане за част от общините.

„Дроновете са от изключителна важност, защото при големите пожари за нас е ключово бързо да установим параметрите на пожара, за да преценим дали са необходими допълнителни сили и средства. Със сигурност сме по-добре подготвени от предишните сезони, но това не бива да ни успокоява, защото превенцията е много по-важна от готовността", каза главен комисар Джартов.

Той посочи, че последните две години са били изключително тежки по отношение на горските пожари, което е наложило тясна координация между пожарната, армията, горските стопанства, доброволците и местната власт.

Според него именно затова подобни съвместни учения са изключително важни, тъй като всяка институция работи по собствен ред, а при реални пожари действията трябва да бъдат напълно синхронизирани. Основната цел е безопасността както на професионалните екипи, така и на всички останали участници в гасенето.

Джартов предупреди, че участието на неподготвени доброволци крие сериозни рискове. По думите му хората често пристигат без необходимото защитно облекло и обувки и могат да бъдат използвани единствено под ръководството на професионалисти и в райони, където няма непосредствена опасност.

Директорът на пожарната отчете, че през последните седмици броят на пожарите постепенно нараства. Ако допреди това дневно са възниквали между 50 и 100 пожара, сега те вече са между 100 и 150. През най-тежките дни на предходните два пожароопасни сезона пожарите са достигали между 250 и 350 за денонощие.

По думите му валежите тази година са забавили изсъхването на растителността, но същевременно са довели до силното ѝ развитие. Очакваното повишаване на температурите ще създаде условия за възникване и бързо разпространение на тежки горски пожари.

Главен комисар Джартов призова гражданите да не използват открит огън през най-горещите часове на деня, да не палят сухи треви при почистване на дворовете и да избягват дейности като заваряване и рязане с флекс в близост до суха растителност.

По информация на пожарната до момента са съставени 48 акта за административни нарушения за предизвикани от граждани запалвания. Според Джартов обаче санкциите сами по себе си не са достатъчни.

„Необходимо е обществото да изгради култура на превенция", подчерта той.

Директорът на националната противопожарна служба съобщи още, че през настоящия пожароопасен сезон при необходимост ще могат да се използват шест хеликоптера на Военновъздушните сили, докато през предходните години те са били четири. Те могат да се включат в гасенето до един-два часа след получаване на заявката.

Той коментира и възможностите на самолета „Спартан", оборудван със система за пожарогасене. По думите му ефективността му предстои да бъде оценена при реални пожари, тъй като самолетът по принцип е създаден за транспортни задачи. Според него в повечето случаи хеликоптерите остават по-ефективни, защото могат многократно да зареждат вода от близки водоеми и да извършват бързи заходи.

„Няма панацея и няма едно решение, което само по себе си да реши проблема с тежките горски пожари", обобщи Александър Джартов.