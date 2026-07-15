ГЕРБ ще подкрепят всички мерки, които ще намалят войната по пътищата

Ние ще подкрепим всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. Смятам, че по нея трябва да се работи надпартийно и не трябва да бъде използвана като политическа дъвка на нашите опоненти.

Това коментираха Мария Димитрова, член на транспортната комисия и Валери Лачовски, член на регионалната в парламентарните кулоари. И двамата са от ГЕРБ.

"Популизмът и политическото говорене не намират място в тази толкова важна и тежка тема за българското общество. Радваме се за предложението на колегите от ПП и, че са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите. Но нека не забравяме, че в момента има наредба, която е приета по времето на министър Цеков (Андрей Цеков - бивш регионален министър от ПП), и изработена от министър Шишков (Иван Шишков - сегашният регионален министър), и към момента не могат да бъдат поставени бетонени мантинели. Ние сме отворени за дебат. За месец март, април май има с 25% повече жертви на пътя, това е вече тенденция и трябва да се вземат мерки", категоричен бе Лачовски.

Валери Лачовски.

Парламентарната група на "Продължаваме промяната" предложи поредица от мерки за ограничаване на катастрофите в страната и подобряване на пътната инфраструктура. Стартираха и петиция, с която настояват "мантинели-солети", да бъдат сменени с бетонни такива