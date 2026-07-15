Министър Шишков: Слагането на бетонни мантинели трябва да се разгледа от експерти

Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво.

Това каза регионалният министър Иван Шишков пред Нова тв. Думите му дойдоха след предложения от "Продължаваме промяната" и "Демократична България", които искат цялостен преглед на стандартите за безопасност на пътя с цел да се намалят жертвите при катастрофи.

Последните няколко седмици на магистрала "Тракия" станаха две тежки катастрофи със загинали. И при двата инцидента камион премина ограничителните мантинели, навлезе в насрещното и помете коли. Това повдигна въпроса за качеството на мантинелите у нас.

Регионалният министър заяви, че темана те трябва да се превръща в политически спор, а да бъде разглеждана през призмата на професионалния анализ и инженерната експертиза.

Шишков увери, че ще бъде направен подробен анализ на действащата нормативна уредба, включително на наредбата от 2024 г., която определя изискванията за пътните обезопасителни системи.

По думите му въпросът за пътната безопасност по магистралите не може да се разглежда само от гледна точка на мантинелите. „Проблемът започва още от заданията. Част от тези магистрали са възлагани преди повече от десет години и решенията, които днес обсъждаме, са свързани с процеси, започнали много назад във времето", каза министърът.

На въпрос дали подмяната на съществуващите мантинели с бетонни разделители е реален вариант, Шишков отказа да даде предварителен отговор и подчерта, че окончателното решение ще бъде взето след експертна оценка. „Ще имаме експертно решение. Като архитект винаги съм уважавал най-много експертните становища. Едва след това, на тяхна база, може да бъде взето и политическо решение", заяви той.