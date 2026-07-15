ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жегата се връща: До 36° в страната, валежи и гръмо...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23227193 www.24chasa.bg

ВСС не наказа Невена Зартова по второто дисциплинарно производство

964
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Невена Зартова Снимка: Георги Палейков

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да не налага дисциплинарно наказание по второто производство срещу бившия административен ръководител на Софийската районна прокуратура Невен Зартова. Според кадровия орган няма данни и факти за извършено престъпление.

Дисциплинарното производство беше образувано по искане на бившия градски прокурор на София Илиана Кирилова, направено през февруари 2024 г. чрез тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, предава БТА.

Повод за проверката бяха пет конкретни действия на Зартова, свързани с образуването по устно разпореждане на прокурорска преписка в Софийската районна прокуратура на 29 май 2023 г.

При извършената проверка върховен прокурор е приел, че три от действията на Зартова представляват умишлено нарушение на служебните задължения, дисциплинарно нарушение и уронване престижа на съдебната власт.

Искането за дисциплинарна отговорност се основава на доклад от проверка на действията на трима прокурори от Софийската районна прокуратура и на тогавашния ѝ административен ръководител. Докато за тримата прокурори е било преценено, че не следва да носят дисциплинарна отговорност, проверяващият е предложил такава да бъде потърсена от Невен Зартова.

След обсъждане на случая Прокурорската колегия на ВСС е приела, че липсват основания за налагане на дисциплинарно наказание и е прекратила производството срещу нея.

Невена Зартова Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание