ВСС не наказа Невена Зартова по второто дисциплинарно производство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да не налага дисциплинарно наказание по второто производство срещу бившия административен ръководител на Софийската районна прокуратура Невен Зартова. Според кадровия орган няма данни и факти за извършено престъпление.

Дисциплинарното производство беше образувано по искане на бившия градски прокурор на София Илиана Кирилова, направено през февруари 2024 г. чрез тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, предава БТА.

Повод за проверката бяха пет конкретни действия на Зартова, свързани с образуването по устно разпореждане на прокурорска преписка в Софийската районна прокуратура на 29 май 2023 г.

При извършената проверка върховен прокурор е приел, че три от действията на Зартова представляват умишлено нарушение на служебните задължения, дисциплинарно нарушение и уронване престижа на съдебната власт.

Искането за дисциплинарна отговорност се основава на доклад от проверка на действията на трима прокурори от Софийската районна прокуратура и на тогавашния ѝ административен ръководител. Докато за тримата прокурори е било преценено, че не следва да носят дисциплинарна отговорност, проверяващият е предложил такава да бъде потърсена от Невен Зартова.

След обсъждане на случая Прокурорската колегия на ВСС е приела, че липсват основания за налагане на дисциплинарно наказание и е прекратила производството срещу нея.