Среща между ръководството на НАТФИЗ и студенти започна с близо половин час закъснение

С близо половин час закъснение започна срещата, организирана в Националния студентски дом заради напрежението между ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов" и студенти от висшето училище.

Дискусията е организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС), като целта е да бъдат обсъдени проблемите, довели до ескалацията на напрежението, предава БТА.

Началото на срещата беше забавено, след като се оказа, че първоначално определената зала не може да побере всички желаещи да присъстват. Заради големия интерес участниците и представителите на медиите се преместиха в по-голяма зала в сградата на Националния студентски дом.

На срещата присъстват заместник-министрите на културата доц. Пламен Славов и Марина Василева, главният секретар на Министерството на образованието и науката Йовко Йовчев, директорът на дирекция „Висше образование" в МОН Росица Колева, заместник-председателят на Българската академия на науките проф. Емануел Мутафов, ректорът на НАТФИЗ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев, заместник-ректорът проф. Пенко Господинов, функционалният помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства Ива Йорданова, председателят на НПСС Ангел Стойков, представители на Инициативния комитет на студентите, както и преподаватели и студенти от академията.

Насрочената за вчера среща между ректора и протестиращите студенти в не се състоя. Два дни по-рано около 10 часа вечерта инициативният комитет получава имейл, в който се твърди, че срещата ще се отложи заради предстоящия протест, а имало ангажимент такъв да няма.

В допълнение - студентите не искали конструктивен диалог, а оставка... Писмото е изпратено не само до инициативния комитет, но и до министрите на образованието и науката и на културата, до омбудсмана и още институции.