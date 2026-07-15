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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23227306 www.24chasa.bg

Трима задържани при акция на ГДБОП за източване на средства в Якоруда (Снимки)

Димитър Мартинов

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Акцията на ГДБОП е в Якоруда.

Общинска шефка направила съпруга си бенефициент по европрограма

Шефката на общинската служба по земеделие в Якоруда, нейният съпруг и служителка на Бюрото по труда са задържани при акция на ГДБОП. Тя се провежда във връзка с проверка на европрокуратурата, научи "24 часа". 

Става дума за схема за източване на средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Установено е, че съпругът на местната началничка на службата по земеделие в Якоруда е бил бенефициент по програмата. Разследването е за престъпна група. Установената до момента щета е в размер на 260 550 лева, но се очаква сумата да се увеличи.

Сред задържаните е съпругът на общинска шефка в Якоруда.
Сред задържаните е съпругът на общинска шефка в Якоруда.

При акцията в Якоруда са открити пари.
При акцията в Якоруда са открити пари.

По-рано днес при друга акция на ГДБОП беше задържан областният управител на ДПС в Бургас Христо Широков. Той е бил арестуван при акция на ГДБОП за злоупотреби във ВиК - Бургас. Подозира се отклоняване на средства.

Акцията на ГДБОП е в Якоруда.
Сред задържаните е съпругът на общинска шефка в Якоруда.
При акцията в Якоруда са открити пари.

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