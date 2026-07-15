Прокурорската колегия не взе решения за Емилия Русинова заради липса на кворум

За втори път Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, съобщи правният сайт Lex.bg.

Този път причината е липса на кворум. Двама от членовете на дисциплинарния състав са си направили отвод и тъй като днес има други членове на колегията, които са отпуск, няма как да бъдат запълнени тези две места.

Първият е искането на министъра на правосъдието Николай Найденов тя да бъде отстранена не само от ръководна, но и от прокурорска длъжност заради дисциплинарката срещу нея. А вторият – да бъде попълнен дисциплинарният състав след отвод на един от членовете му.

Нито един от двата въпроса обаче не получи разрешение от колегията, тъй като от днешното ѝ заседание поради ползване на годишен отпуск отсъстваха Пламен Найденов и Евгени Иванов, а Калина Чапкънова и Йордан Стоев се отведоха. Така ПК остана само с петима членове, а за да се произнесе са необходими поне шест гласа.

На 18 февруари 2026 г. Русинова беше избрана за шеф на Софийската градска прокуратура, но последваха две жалби и тя до днес не е встъпила като титуляр на поста.

След по-малко от два месеца – на 7 април 2026 г., служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе искане срещу нея да бъде образувано дисциплинарно производство и да ѝ бъде наложено най-тежкото наказание – освобождаване от длъжност. Причината да поиска Русинова повече да не е прокурор са данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петьо Петров-Еврото.

На 13 май 2026 г. Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу Русинова, а за членове на състава бяха избрани Йордан Стоев, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

Йордан Стоев обаче се е отвел от казуса, поради факта, че синът му е младши следовател в СГП. Затова днес ПК трябваше да избере нов член на дисциплинарния състав

Незабавно след влизането в сила на последните промени в Закона за съдебната власт пък настоящият правосъден министър Николай Найденов поиска Емилия Русинова да бъде отстранена от ръководна длъжност и като прокурор, докато трае дисциплинарното производство срещу нея. По закон Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок. То беше внесено на 2 юли, но на предишното си заседание ПК на ВСС реши първо да изпрати предложението на министъра на Емилия Русинова за писмено становище.

В искането си за отстраняване от длъжност на Русинова, правосъдният министър изтъкна, че Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП. А достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими дисциплинарното производство срещу нея.