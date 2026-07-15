Община Шумен подписа договор с Агенцията за хората с увреждания за финансиране на проект за подобряване на достъпната среда в Летния театър.

Проектът предвижда адаптиране на съществуващия вход чрез изграждане на достъпен външен подход, който ще осигури безпрепятствен достъп на хората с увреждания до едно от най-посещаваните културни пространства в града.

Финансирането е в размер на 10 225,84 евро, а срокът за изпълнение на дейностите е три месеца.

След реализирането на проекта Летният театър ще предлага по-добри условия за достъп на хората с увреждания до концертите, фестивалите, театралните постановки и останалите културни събития, които се провеждат там. Общината поема ангажимент да поддържа осигурената достъпна среда и да гарантира свободното използване на обекта по предназначение.

Съгласно договора, след приключване на дейностите обектът ще бъде вписан в регистъра „Достъпни обекти" на Агенцията за хората с увреждания. Изпълнението на проекта ще бъде отчетено пред Агенцията чрез технически и финансов отчет, като е предвиден контрол върху изпълнението на всички заложени дейности.

Реализирането на проекта е част от последователните усилия на Община Шумен за създаване на по-достъпна градска среда и за осигуряване на равни възможности за участие на хората с увреждания в обществения и културния живот на града.