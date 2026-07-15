Глобите за нарушения с тротинетки в област Добрич са се увеличили 5 пъти за година

От началото на 2026 г. в област Добрич са глобени около 300 водачи на електрически тротинетки, което е пет пъти повече в сравнение с предходната година.

В града наскоро се проведе специализирана полицейска акция, насочена към водачите на електрически тротинетки и пешеходците. От полицията съобщиха, че са санкционирани 23-ма водачи, както и 9 пешеходци, извършили нарушения на Закона за движение по пътищата.

„Основните нарушения, които се допускат в град Добрич, това е управлението им в централната градска част, където е забранено неизползването на обезопасителна каска и неизползването на сигнална жилетка. А възрастовата граница е от 14 до 18-20 години", казаха още оттам.

От общината в Добрич посочиха, че Наредбата за индивидуалните електрически превозни средства е съобразена със Закона за движение по пътищата.

Секретарят на общината Калина Георгиева уточни, че в централната градска част няма право да се преминава с тях.

„В парка имат право да се движат само по велоалеите. Освен че това е упоменато в наредбата, има и около 20 табели, които да напомнят, че това е пешеходна зона. Там превозните средства трябва да бъдат бутани", добави тя.

Въпреки ограниченията, общинската полиция редовно получава сигнали за нарушения. Георгиева отчете, че от началото на годината глобените са около 90, 10 от тях - за липса на каски, а други 12 - защото не са имали навършени съответните разрешени години.

„Общинската полиция е на терен постоянно, както и охранителните фирми, но отговорността за това непълнолетни да управляват тротинетки е на родителите", напомни секретарят на общината.



