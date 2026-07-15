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Общинският съветник Рейхан Мустафа от Момчилград е задържан по проверката срещу областния лидер на ДПС в Бургас

Ненко Станев

[email protected]

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Рейхан Мустафа. Снимка: facebook.com/reyhan.mustafa.10

Общинският съветник от Момчилград Рейхан Мустафа е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР по предварителна проверка за престъпление по чл. 144, ал. 1 от Наказателния кодекс – закана, която може да възбуди основателен страх у пострадалия.

Мустафа е проверяван по случая, заради който във вторник в Поморие беше задържан и отведен за разпит в Кърджали областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. След задържането си той заяви пред медиите, че е отведен за разпит в Кърджали по повод случай от 2025 година, при който е възникнало спречкване с подателя на жалбата. По думите му именно този инцидент е предмет на настоящата проверка.

Рейхан Мустафа също е бил задържан в сряда за срок до 24 часа по Закона за МВР във връзка с образуваната предварителна проверка.

На последните местни избори Мустафа беше избран за общински съветник в Момчилград от листата на ДПС. През пролетта на тази година той напусна групата на партията в Общинския съвет и продължи като независим общински съветник.

По време на предсрочните парламентарни избори той работи активно за „Прогресивна България" в област Кърджали.

Публикации в профила му в социалните мрежи показват, че през годините е поддържал близки отношения с настоящия заместник областен управител на област Кърджали Ерол Хадживейсал, с когото многократно е публикувал общи снимки.

Една от снимките на Рейхан Мустафа със заместник областният управител на Кърджали Ерол Хадживейсал. facebook.com/reyhan.mustafa.10
Една от снимките на Рейхан Мустафа със заместник областният управител на Кърджали Ерол Хадживейсал. facebook.com/reyhan.mustafa.10

Рейхан Мустафа. Снимка: facebook.com/reyhan.mustafa.10
Една от снимките на Рейхан Мустафа със заместник областният управител на Кърджали Ерол Хадживейсал. facebook.com/reyhan.mustafa.10

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