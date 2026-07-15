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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23227745 www.24chasa.bg

Махат полицейската охрана на хижа "Петрохан"

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Хижа “Петрохан”

Полицейската охрана в района на хижа „Петрохан" предстои да бъде преустановена, съобщиха от Апелативната прокуратура в София. Решението е свързано с напредналия етап на разследването по досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижата и под връх Околчица.

Охраната на мястото беше въведена, за да бъде запазено местопроизшествието и да се осигури нормалното извършване на необходимите следствени действия.

От прокуратурата посочват, че на този етап необходимостта от продължаване на полицейското присъствие е отпаднала. За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев. 

Разследващите към момента са категорични, че в Петрохан става дума за самоубийства, а в кемпера Калушев е застрелял двамата си последователи и после се е самоубил.

Хижа “Петрохан”

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