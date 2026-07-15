22 години по-късно: Събират нови международни доказателства по делото за кораба „Хера"

На 13 февруари 2004 г. корабът „Хера" потъва край северния вход на Босфора, при което загиват 19 моряци – 17 българи и двама украинци

Варненският окръжен съд уважи исканията на Софийската градска прокуратура за събиране на нови доказателства по делото за потъването на моторния кораб „Хера". Това стана по време на поредното съдебно заседание по процеса, образуван по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура, съобщават от съдебната институция.

Прокурорът по делото поиска чрез международна правна помощ да бъдат събрани допълнителни доказателства, сред които пълният видеозапис от извършения подводен оглед на потъналия кораб. Освен това държавното обвинение настоя за призоваване и разпит на чуждестранни свидетели. Съдебният състав уважи всички направени искания.

В същото заседание магистратите отмениха и глобата, наложена по-рано на изпълняващия функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Съдът прие, че отсъствието на прокурор на предходното заседание се е дължало на обективни причини, които не могат да бъдат вменени във вина на административния ръководител.

Санкцията беше наложена след проваленото заседание на 19 юни, когато представител на държавното обвинение не се яви в съдебната зала. Тогава Окръжният съд във Варна наложи глоба от 511 евро на и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, като прие, че неявяването представлява грубо нарушение на служебните задължения.

Делото е свързано с една от най-тежките морски трагедии в новата история на България. На 13 февруари 2004 г. корабът „Хера" потъва край северния вход на Босфора, при което загиват 19 моряци – 17 българи и двама украинци.

Разследването продължи близо 15 години. По него са събрани 111 тома материали с над 15 300 страници доказателства и са разпитани близо 130 свидетели от България, Украйна, Турция, Гърция и Италия.

В момента единственият подсъдим по делото е бившият технически директор и ръководител „Морски операции" в дружеството „Провидънс шипинг енд трейдинг" Стефчо Минчев. Вторият обвиняем почина през 2020 г.

Процесът се води в отсъствието на Минчев, който е в неизвестност от 2019 г. По данни по делото няма информация дали той е жив. Последният контакт с него е бил в началото на 2020 г., когато адвокатът му е разговарял с него, докато се е намирал в Китай.