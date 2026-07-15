Рекорден интерес към музеите в Смолянско- посещенията са нараснали с 43%

Културният туризъм в Смолянска област бележи сериозен подем. През 2025 г. музеите в региона са привлекли близо 53 хиляди посетители- с над 43% повече спрямо предходната година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро – Юг.

Четирите регистрирани музея в областта са били посетени от общо 52 986 души. За сравнение, през 2024 г. посещенията са били под 37 хиляди, което превръща изминалата година в една от най-успешните за музейното дело в региона.

Впечатляващ е ръстът на чуждестранните туристи. През годината музеите са посрещнали 626 посетители от чужбина- увеличение със 71,5% на годишна база. Съществен принос за високата посещаемост имат и дните със свободен вход, когато са реализирани 18 025 посещения- близо една трета от всички за годината, съобщи Николай Славов, директор на Териториалното статистическо бюро в Смолян.

Наред с повишения интерес, музеите разширяват и културната си програма. През 2025 г. са организирани 11 собствени и 13 съвместни изложби, проведени са 490 беседи, от които 27 на чужд език, както и множество концерти и прожекции. Увеличава се и броят на специалистите в сектора- персоналът достига 48 души, което е ръст от 14,3%.

На фона на успехите в музейната дейност статистиката показва, че сценичните изкуства в Смолянско остават ограничени. В областта функционират само един театър и един музикален колектив. Въпреки това театърът е изнесъл 69 представления пред 6 690 зрители, а музикалният състав е привлякъл 11 200 посетители само с 21 изяви.

Положителни са и данните за библиотечното дело. Регионалната библиотека е отчела 2 076 активни читатели, които са посетили институцията 24 239 пъти и са заели над 56 хиляди книги и списания. Най-многобройни сред читателите са децата- 870, следвани от хората с висше образование- 794.

Данните на Националния статистически институт обаче очертават и друга страна на културната картина в региона. През 2025 г. в Смолянска област не е функционирало нито едно регистрирано и лицензирано радио, а местното телевизионно съдържание се осигурява само от една телевизионна станция.