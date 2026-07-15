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Пожар бушува край Асеновград, затвориха пътя за Кърджали (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

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Стари лозови масиви пламнаха край Асеновград. Снимки: Община Адсеновград

В момента огънят е обхванал близо 500 декара площ

Голям пожар бушува на изхода на Асеновград в посока Кърджали, където пламнаха сухи треви и стари лозови насаждения, съобщиха за "24 часа" от Пловдивската пожарна.

Вятърът и високите температури са допринесли за разрастването на пламъците и към момента огънят е обхванал близо 500 дка площ. Районът е силно задимен, което е наложило да бъде затворен пътят Асеновград-Кърджали.

Пет екипа от Пловдив и Асеновград се борят с пламъците вече четири часа - сигналът за огнената стихия е подаден около 11 часа. Кметът на Асеновград Христо Грудев е на мястото на пожара. Полиция регулира движението и отклонява колите по околовръстния път. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда.

Стари лозови масиви пламнаха край Асеновград. Снимки: Община Адсеновград
Стари лозови масиви пламнаха край Асеновград. Снимки: Община Адсеновград

Пожарни екипи се борят с пламъците.
Пожарни екипи се борят с пламъците.
Пет екипа се борят с пламъците край Асеновград.
Пет екипа се борят с пламъците край Асеновград.
Районът е силно задимен.
Районът е силно задимен.

Димът от пожара се вижда и в Асеновград.
Димът от пожара се вижда и в Асеновград.

Стари лозови масиви пламнаха край Асеновград. Снимки: Община Адсеновград
Стари лозови масиви пламнаха край Асеновград. Снимки: Община Адсеновград
Пожарни екипи се борят с пламъците.
Пет екипа се борят с пламъците край Асеновград.
Районът е силно задимен.
Димът от пожара се вижда и в Асеновград.

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