Пожар бушува край Асеновград, затвориха пътя за Кърджали (Снимки, видео)

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В момента огънят е обхванал близо 500 декара площ

Голям пожар бушува на изхода на Асеновград в посока Кърджали, където пламнаха сухи треви и стари лозови насаждения, съобщиха за "24 часа" от Пловдивската пожарна.

Вятърът и високите температури са допринесли за разрастването на пламъците и към момента огънят е обхванал близо 500 дка площ. Районът е силно задимен, което е наложило да бъде затворен пътят Асеновград-Кърджали.

Пет екипа от Пловдив и Асеновград се борят с пламъците вече четири часа - сигналът за огнената стихия е подаден около 11 часа. Кметът на Асеновград Христо Грудев е на мястото на пожара. Полиция регулира движението и отклонява колите по околовръстния път. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда. Стари лозови масиви пламнаха край Асеновград. Снимки: Община Адсеновград

Пожарни екипи се борят с пламъците. Пет екипа се борят с пламъците край Асеновград. Районът е силно задимен.