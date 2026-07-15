Имущество за 700 хил. евро отнето по искове на КОНПИ само за месец

Имоти за 700 хил. евро са отнети в полза на държавата с решеия на съдилищата в последния месец, съобщават от КОНПИ.

Имущество за 473 хиляди евро е отнето от Емил Емилов с решение на Окръжния съд в Ямбол, потвърдено от Апелативния съд в Бургас на 18 юни. Проверката на доходите и разходите му е започнала след уведомяване от вече закритата Специализирана прокуратура. Емилов е обвинен за участие в престъпна група за разпространение ан дрога. С решението на съда в полза на държавата е постановено отнемане на имущество от него и фирмата „ЕМК" ЕООД, на която е бил собственик. От дружеството е отнет склад в индустриалната зона на Елхово, включително поземления имот от 17 дка. Отнети са и два товарни автомобила. От Емил Емилов са отнети 70 хиляди евро и три автомобила - лек, товарен и платформа. Отнети са също получена сума от продажбата на дружествени дялове и паричната равностойност на два продадени автомобила.

На 6 юли Софийският градски съд постанови решение, с което уважи иск на КОНПИ и постанови отнемане в полза на държавата на 100 хил. евро от турски гражданин, който е обвинен за пренасяне на пари през границата, които не е декларирал.

С Решение от 10 юли 2026 г. Апелативния съд в Пловдив е уважил иск на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 125 хил. евро от дилър на дрога.