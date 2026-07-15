Заловиха мъж да кара в София с 4,6 промила алкохол в кръвта

С цели 4,6 промила алкохол в кръвта бе заловен да кара мъж в София. Той бил спрян за проверка в с. Бистрица, което е част от Столична община, днес.

Минути преди обяд жители на селото подали сигнал на тел. 112, че кола се движи странно. Тя криволичела, шофьорът нямал ясна представа за дистанция с другите коли, нито се съобразявал с маркировката, разказа Любомир Минков от СДВР. Той обясни, че на сигнала се отзовали от столичното 8-о РУ.

Полицаите бързо локализирали колата и шофьора. На мъжа бил подаден сигнал да спре, той се подчинил. Пробата му с дрегер показала цели 4,6 промила алкохол в кръвта. Мъжът, на 45 години, е задържан, даден му е талон за кръвно изследване.

Тъй като колата е негова лична, тя е иззета. Ако бъде признат за виновен за каране пиян, автомобилът ще бъде отнет в полза на държавата. Шофьорът може да получи и до 3 години затвор, както и да плати глоба от 500 до 2500 евро.

4,6 промила алкохол в кръвта вероятно е рекордът за София. Преди 2 дни Камен Добрев удари 2 коли на метри от МВР, а пробата му с дрегер отчете 3,58 промила. Кръвният тест леко завиши промилите - до 3,59. От началото на годината в София 118 са хванатите да карат с над 1,2 промила алкохол в кръвта, отчете Минков. 56 от тях били с над 2 промила, добави полицаят.

Той обясни, че вчера на бул. "Ломско шосе" хванати двама младежи, на 18 и 19 години. Те си спретнали гонка. Младежите са глобени с по 1500 евро, книжките им са взети за по година, а колите им спрени от движение за 3 месеца. При проверката се оказало, че единият от шофьорите, въпреки краткия си стаж зад волана, вече има катастрофа заради висока скорост. Тя била миналата година на бул. "Тодор Александров".