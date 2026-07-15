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Заловиха мъж да кара в София с 4,6 промила алкохол в кръвта

Димитър Мартинов

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Любомир Минков от СДВР разказа за пияния шофьор КАДЪР: НОВА ТВ

С цели 4,6 промила алкохол в кръвта бе заловен да кара мъж в София. Той бил спрян за проверка в с. Бистрица, което е част от Столична община, днес.

Минути преди обяд жители на селото подали сигнал на тел. 112, че кола се движи странно. Тя криволичела, шофьорът нямал ясна представа за дистанция с другите коли, нито се съобразявал с маркировката, разказа Любомир Минков от СДВР. Той обясни, че на сигнала се отзовали от столичното 8-о РУ.

Полицаите бързо локализирали колата и шофьора. На мъжа бил подаден сигнал да спре, той се подчинил. Пробата му с дрегер показала цели 4,6 промила алкохол в кръвта. Мъжът, на 45 години, е задържан, даден му е талон за кръвно изследване.

Тъй като колата е негова лична, тя е иззета. Ако бъде признат за виновен за каране пиян, автомобилът ще бъде отнет в полза на държавата. Шофьорът може да получи и до 3 години затвор, както и да плати глоба от 500 до 2500 евро. 

4,6 промила алкохол в кръвта вероятно е рекордът за София. Преди 2 дни Камен Добрев удари 2 коли на метри от МВР, а пробата му с дрегер отчете 3,58 промила. Кръвният тест леко завиши промилите - до 3,59. От началото на годината в София 118 са хванатите да карат с над 1,2 промила алкохол в кръвта, отчете Минков. 56 от тях били с над 2 промила, добави полицаят.

Той обясни, че вчера на бул. "Ломско шосе" хванати двама младежи, на 18 и 19 години. Те си спретнали гонка. Младежите са глобени с по 1500 евро, книжките им са взети за по година, а колите им спрени от движение за 3 месеца. При проверката се оказало, че единият от шофьорите, въпреки краткия си стаж зад волана, вече има катастрофа заради висока скорост. Тя била миналата година на бул. "Тодор Александров".

Любомир Минков от СДВР разказа за пияния шофьор КАДЪР: НОВА ТВ

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