Българските митници заловиха контрабанда за близо 5 млн. евро при международна операция

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Българските митнически служители са задържали контрабандни и фалшифицирани стоки на стойност близо 5 милиона евро по време на международната операция „Пирати 4". Това е почти една трета от общата стойност на всички иззети стоки в рамките на мащабната акция, координирана от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), съобщават от агенцията.

Операцията се проведе между 15 и 26 юни 2026 г. на сухопътни гранични пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в Европа. Агенция „Митници" беше съорганизатор на акцията заедно с Европол.

По време на операцията българските митничари са задържали 186 858 артикула, нарушаващи права върху интелектуалната собственост. Освен това са открити над 3,31 милиона къса недекларирани цигари (165 548 кутии), 4000 килограма фреон и 163 килограма парфюмни есенции.

При проверките са конфискувани още 5,17 килограма злато, 77 880 евро в брой, 4000 британски лири и 5400 щатски долара.

В рамките на операция „Пирати 4" в цяла Европа са иззети общо около 1,73 милиона изделия на приблизителна стойност 17,4 милиона евро. От тях над 1,35 милиона са фалшифицирани стоки на стойност 12,2 милиона евро, а останалите представляват недекларирани или незаконно превозвани стоки за над 5,2 милиона евро.

Сред иззетите артикули са фалшиви дрехи, обувки, козметика и лекарствени продукти. Службите са открили още незаконни количества горива, цигари, благородни метали и пари в брой, както и откраднати автомобили, огнестрелни оръжия и боеприпаси, екзотични диви животни и културни ценности.

„Търговията с фалшифицирани стоки не е престъпление без жертви. Тя финансира организирани престъпни мрежи, подкопава законния бизнес, подвежда потребителите и може да създаде сериозни рискове за здравето и безопасността. Операция „Пирати 4" показва как европейското сътрудничество по външните граници помага тези престъпни мрежи да бъдат пресечени, преди опасните продукти да достигнат до пазара на ЕС", заяви заместник изпълнителният директор на Frontex по операциите Ларс Гердес.

„Пирати 4" е проведена в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с тежката и организираната престъпност (EMPACT), чрез която държавите членки и европейските агенции координират действията си срещу трансграничната престъпност.