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Вижте мъжа, задържан за убийството на жена си в Карлово (Видео)

Мая Вакрилова

[email protected]

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Димитър Христов бе доведен под конвой в съде.

С пронизващ поглед 52-годишният Димитър Христов влезе в съдебната зала в Пловдив, където прокуратурата иска постоянния му арест. Мъжът от Карлово е задържан за убийството на жената, с която живеел в града на Левски. 

В неделя по обяд полицаите получили сигнал за намерен труп. На място те установили, че е на 53-годишна жена. При първоначалния оглед на съдебен лекар по тялото й са констатирани следи от насилие. 

Установено е, че с Христов живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово. На 12 юли били в дома си и между тях възникнал скандал. Той й нанесъл побой, в резултат на който тя починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

Мъжът е обвинен в умишлено убийство в условията на домашно насилие.

Очаквайте подробности!

Димитър Христов бе доведен под конвой в съде.

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