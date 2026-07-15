Вижте мъжа, задържан за убийството на жена си в Карлово (Видео)

С пронизващ поглед 52-годишният Димитър Христов влезе в съдебната зала в Пловдив, където прокуратурата иска постоянния му арест. Мъжът от Карлово е задържан за убийството на жената, с която живеел в града на Левски.

В неделя по обяд полицаите получили сигнал за намерен труп. На място те установили, че е на 53-годишна жена. При първоначалния оглед на съдебен лекар по тялото й са констатирани следи от насилие.

Установено е, че с Христов живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово. На 12 юли били в дома си и между тях възникнал скандал. Той й нанесъл побой, в резултат на който тя починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

Мъжът е обвинен в умишлено убийство в условията на домашно насилие.

Очаквайте подробности!