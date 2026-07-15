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Прокуратурата пусна на свобода Стоян Мавродиев срещу гаранция от 50 000 евро

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Стоян Мавродиев

На свобода с 50 000 евро гаранция ще бъде бившият шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. Той бе екстрадиран вчера от Сърбия.

Софийската градска прокуратура е решила да не му иска постоянен арест. Мавродиев е обвинен, че като шеф на ББР е одобрил кредит от 150 млн. лева, отуснат на Румен Гайтански-Вълка. Бизнесменът изкара 2 месеца в ареста, преди да го пуснат. Заедно с тях е обвинен и Иван Георгиев, който е на свобода с гаранция от самото начало на разследването. То започнало през 2022 година. Гайтански бе задържан през 2024 година. Мавродиев се оказа в чужбина. Той е бил разпитан по разследването, което се води за длъжностно присвояване в особено големи размери, още при неговото образуване.

При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, пишат от прокуратурата. Допълват, че липсва  опасност от извършване на престъпление, няма и опасността от укриване. Вероятно от прокуратурата визират, че Мавродиев сам реши да се върне. Той не опита да се скрие в Сърбия, а сам реши да отиде там, след като бе в Дубай. След това поиска да бъде върнат у нас. От прокуратурата се спират на факта, че кредитът е бил отпуснат отдавна - през 2019 година, а и Мавродиев не е в цветущо здраве. От държавното обвинение не посочват какви са здравните му проблеми.

Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура, пишат още от държавното обвинение.

Стоян Мавродиев

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