Вижте какво реши правителството днес

Правителството прие Концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028 г.

Министерският съвет прие Концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028 г. Концепцията предвижда развитие на дейността на ИПА в няколко области, сред които подобряване на обученията за служебно и професионално развитие, институционализиране на процесите по внедряване на иновации и Общата рамка за оценка (CAF) и др.

Чрез повишаването на професионалния капацитет на държавните служители, въвеждането на съвременни подходи в управлението и насърчаването на иновациите изпълнението на концепцията ще подпомогне модернизацията на държавната администрация и повишаването на нейната ефективност, което е сред основните очаквания на гражданите и бизнеса.

Приемането на концепцията е във връзка с изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в рамките на процеса по присъединяване на България към организацията.

Кабинетът предлага ратифициране на споразуменията по инструмента SAFE

Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за заем и на Оперативните договорености по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост".

От българска страна Споразумението за заем е подписано от министъра на финансите, а за Оперативните договорености - от министъра на отбраната. От страна на Европейската комисия документите са подписани от комисаря по отбрана и космическо пространство Андрюс Кубилюс и комисаря по бюджет, борба с измамите и публична администрация Пьотър Серафин.

След ратифицирането на двете споразумения от Народното събрание ще бъде осигурено финансовото обезпечаване на деветте ключови проекта за развитие на Въоръжените сили по инструмента SAFE.

Правителството одобри финансиране по бюджета на МИИИ за изпълнение на влязло в сила съдебно решение

Правителството одобри финансиране по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) за 2026 г.

Средствата ще бъдат предоставени на Агенцията за публичните предприятия и контрол за заплащане на съдебно обезщетение в резултат на влязло в сила на 11 февруари 2026 г. съдебно решение.

Отпуснатите с настоящото решение средства по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъдат одобрени по реда на Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Правителство прие промени в състава на Държавна комисия

по стоковите борси и тържища

Министерският съвет прие решение за освобождаване на Петя Панчева като член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (Комисията) и за назначаване на Елена Болтаджиева в нея.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията е постъпила молба от Петя Панчева за освобождаване от длъжността член на Комисията. По предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Министерският съвет назначи Елена Болтаджиева за член на Комисията за остатъка от мандата.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който осъществява регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите съгласно Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗСБТ Комисията се състои от председател и двама членове, които се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с петгодишен мандат.

Одобрен е доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции

Правителството одобри доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, за периода от 20 август 2025 г. до 20 февруари 2026 г., в изпълнение на чл. 27в, ал. 7 и 8 от Закона за насърчаване на инвестициите.

През отчетния период Междуведомственият съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции е провел общо 9 заседания и са взети общо 17 решения за издаване на разрешение за извършване на преки чуждестранни инвестиции в България, на основание чл. 27е, ал. 2, т. 1 от ЗНИ.

Правителството одобри промени в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Правителството одобри проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Промените са свързани с изменението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба след влизане в сила на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (Регламент (ЕС) 2021/821), който отменя Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.

С проекта се предлагат изменения и допълнения, свързани с реда и условията за издаване на разрешения за предоставяне на техническа помощ с изделия с двойна употреба, индивидуално или глобално разрешение за износ за голям проект по отношение по вид или категория изделия с двойна употреба, разрешения за изделия с двойна употреба извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, когато са налице условията чл. 4, чл. 5, чл. 9 или чл. 10 до всички или до някои местоназначения.

Прецизирани са съществуващите текстове, свързани с издаването на Национално генерално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България с цел по-голяма яснота и еднозначно тълкуване.

С използването на Национално генерално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната ще бъдат намалени разходите и времевия ресурс за кандидатстване за разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, чрез въвеждането на условията и реда за използване на разрешението, а за издаването му не се дължи такса.

По отношение на разрешението за износ на изделия и технологии с двойна употреба за голям проект ще бъдат намалени разходите и времето за издаване на разрешението, както и с предвидения срок на валидност от 4 години, в рамките на които ще бъде извършван износа по проекта. Разрешението се издава за вид или категория изделия с двойна употреба за един или повече конкретни вносители и крайни потребители в една или повече определени трети държави за целите на конкретен голям проект.

Одобрен е отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз през 2025 г.

Правителството одобри отчета за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) през 2025 г.

През изминалата година в рамките на СКУСЕС са съгласувани проекти на документи, касаещи ефективното управление, контрола и координацията средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове при споделено управление. Сред проведените процедури през 2025 г. следва да бъдат отбелязани съгласуваните проекти на изменения на оперативните програми, с оглед оползотворяване в максимална степен на финансирането от фондовете на ЕС и за намаляване на риска от загуба на средства. Съгласувани са и индикативните годишни работни програми на програмите за 2026 г.

Приети са промени в нормативни актове, свързани с

управлението на средствата от ЕС

Министерският съвет прие промени в нормативни актове, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз. Измененията имат за цел да приведат националната подзаконова нормативна уредба в съответствие с актуалното европейско законодателство, както и с настъпилите промени в структурата на правителството.

Прецизират се и отделни разпоредби, свързани с функционирането на системата от органи за управление на средства от Европейските фондове при споделено управление.

Измененията и допълненията ще допринесат за ефективната работа на институциите, отговорни за управлението на европейските средства.

Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри позициите на България от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", което ще се проведе на 16 юли 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Темите, които ще бъдат обсъдени са: Организирана престъпност – сътрудничество с трети страни; Обмен на информация с трети страни; Визови политики в подкрепа на вътрешната сигурност.

Исландия закрива почетното си консулство в София

Министерския съвет прие решение за оттегляне на съгласието Цветелина Бориславова Карагьозова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България. С решението се оттегля и съгласието за откриване на ръководеното от Карагьозова почетно консулство на Исландия в Република България, със седалище в София и консулски окръг, обхващащ територията на Република България.

Решението е прието във връзка с получена дипломатическа нота от Посолството на Исландия във Варшава, с която българската страна е уведомена за решението на министъра на външните работи на Исландия за освобождаване на Цветелина Бориславова Карагьозова от функциите й на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в Република България.

Правителството одобри откриването на почетно консулство на Италия със седалище в град Сливен

Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие за откриването на консулство на Италианската република в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в град Сливен. Консулският окръг включва областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

С приетото решение Министерският съвет дава съгласие италианският гражданин Франко Миролио да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно на Италианската република в България.

Франко Миролио е утвърден представител на дружеството „Миролио груп" и е сред водещите инвеститори в България, с дългогодишно присъствие и дейност в областта на текстилната индустрия, винопроизводството и земеделието.

Назначаването на Миролио допринася за утвърждаването и по¬нататъшното развитие на традиционно добрите отношения между Република България и Италианската република, включително чрез насърчаване на икономическото сътрудничество и инвестиционните връзки, и чрез разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството предоставя безвъзмездно част от имот - публична държавна собственост, управляван от Министерството на отбраната, за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Военен съд - Сливен и Военно-окръжна прокуратура - Сливен. Частта от имота е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. С предоставянето му за управление на Висшия съдебен съвет ще се осигури нормалното и безпрепятствено функциониране на органите на съдебната власт.

Министерският съвет прие също решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Професионалната гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов" в гр. Харманли. Имотът досега е управляван от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело", но е с отпаднала необходимост за агенцията. Решението на правителството ще позволи на Професионалната гимназия да създаде специализирана база за практическо обучение, което ще допринесе за повишаване на качеството на професионалната подготовка на учениците.

Съгласно друго правителствено решение се променя статутът на имот-частна държавна собственост, намиращ се в гр. Варна, в имот-публична държавна собственост. Обектът е предоставен за управление на Висшето военноморско училище „Н. И. Вапцаров" за изпълнение на функциите му. Решението е в съответствие с чл. 316, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и чл. 89, ал. 2 от Закона за висшето образование.

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот-публична държавна собственост. Обектът се намира в гр. Варна и е предоставен за управление на Командването за логистична поддръжка. Той е необходим на Командването за осъществяване на функции и за изпълнение на задачи, свързани с мисиите на Въоръжените сили. Решението е в съответствие е чл. 316, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, съгласно който недвижимите имоти, обектите и съоръженията, които са предназначени за непосредствено осъществяване на отбраната, следва да са със статут на публична държавна собственост.

Министерският съвет предлага за ратифициране на Народното събрание договора за придобиване на новите 3D радари

Правителството одобри Поръчка за придобиване към Рамково споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Френската република по проект „Придобиване на нови трикоординатни радари".

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание договора за ратифициране на основание чл. 85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България.

Новите радари ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението както на националните задачи по отбрана, така и на ангажиментите на България в рамките на НАТО.

За ратификация се предлага споразумение относно използването и поддръжката на приложението goAML на ООН

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност" на Република България и Организацията на обединените нации, представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Отдел за управление (DM), Служба за информационни технологии (ITS), относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с продължаването на използването и поддръжката на приложението goAML на ООН, подписано на 11 февруари 2026 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН и на 16 февруари 2026 г. за Държавна агенция „Национална сигурност".

Споразумението предвижда продължаването на използването на въведеното в експлоатация в Държавна агенция „Национална сигурност" приложение на ООН goAML и осигуряването на услуги по неговата поддръжка.

Приложението на ООН goAML цели подпомагане на държавите членки в противодействието на финансовите престъпления, включително изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Предвижда се текстът на Споразумението да не бъде обнародван в „Държавен вестник."

Окомплектова се щатът на новия затвор в Самораново

Министерският съвет гласува днес увеличаване на числеността на персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" (ГДИН) с 92 щатни бройки, които са изцяло за новия затворнически комплекс в Самораново.

За да функционират ефективно новият затвор, учебният център и новото преходно отделение в дупнишкото село са необходими 175 бройки, от които 83 са вече осигурени чрез вътрешно преструктуриране в системата на ГДИН, а останалите се обезпечават с настоящото постановление.

Така, от една страна, се изпълняват международните ангажименти на България и заложените индикатори по проекта на Норвежкия финансов механизъм, който финансира изграждането на целия затворнически комплекс в Самораново, а от друга - се обезпечават дейностите по надзор, охрана, социална работа и рехабилитация в новите пенитенциарни поделения.

Предложението няма да доведе до допълнително въздействие върху държавния бюджет. Необходимите средства за обезпечаване на допълнителните щатни бройки ще бъдат осигурени в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на правосъдието и ГДИН, включително чрез вътрешно преструктуриране и оптимизация на разходите.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

Министерският съвет одобри българската позиция за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи"

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което ще се проведе на 17 юли 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

По време на срещата министрите на правосъдието ще обсъдят темата за съхраняването на данни за целите на наказателния процес. Дискусията ще се фокусира върху въпросите относно необходимостта от приемане на законодателен инструмент за съхраняване на данни, както и относно възможностите за подкрепа на оценката на въздействието и всяка евентуална законодателна инициатива чрез комуникационни инициативи с обществеността, с доставчиците на услуги и със законодателите.

Участниците ще обменят мнения и по темата „Гласът на детето в частното семейно право - значението на информацията и обратната връзка". Предварително за дискусия са поставени въпроси, които акцентират върху негативните последици от пренебрегването на детския глас в семейноправните спорове и търсят ефективни механизми, чрез които държавите членки да гарантират съобразено с възрастта информиране и изслушване на децата.

По време на заседанието ще се проведе и работен обяд, в рамките на който министрите ще обсъдят темата относно необходимостта от ефективни мерки за справяне с вредното въздействие на насилствената или екстремна порнография.

Достъпът на сезонни работници от трети страни до пазара на труда на България се облекчава

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чиято основна цел е да се оптимизират процедурите за достъп до българския пазар на труда на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни.

Измененията предвиждат срокът за регистрация за сезонна заетост да се намали от 10 на 3 работни дни. Ускорената процедура ще се прилага за работници, които през последните 5 години поне веднъж са извършвали такъв тип работа в България.

Новите разпоредби предвиждат при кандидатстване за достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава да отпадне изискването да се представят копия от лични документи. С промените ще се децентрализира процесът за регистриране на сезонни работници. Предвижда се работодателите да могат да подават декларации за регистрация на тяхната заетост в бюрата по труда в цялата страна, което ще ускори значително процедурата.

С промените националното законодателство на България се привежда в съответствие с изискванията на европейското право и с Директива 2014/36/ЕС за сезонната заетост.

Кабинетът отпусна над 10 млн. евро за транспортни разходи на учители

Кабинетът отпусна 10 674 437 евро за възстановяване на разходите за транспорт или наем на учители, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават.

Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на 18 305 педагогически специалисти от 2 921 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Ще бъдат възстановени и средства за наем на 46 педагогически специалисти от 41 институции.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и на общините.

Близо 9 млн. евро се отпускат за строежи и разширение на училища, детски градини, спортна инфраструктура и ремонт на студентски общежития

Правителството отпусна 8 987 207 евро за финансиране на дейности по програмите за изграждане на детски ясли, градини и училища, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития.

2 136 272 евро са за проекти на три държавни професионални гимназии и 13 общини. До момента са инвестирани 28 696 256 евро. Целта на Програмата е да се модернизира и разшири материалната база, за да се позволи преминаване към едносменен режим и да се осигурят а места в градините за децата, навършили 4-годишна възраст. В момента се изпълняват 76 проекта от общо одобрени 92 предложения.

За подобряване на спортната инфраструктура се отпускат 4 236 869 евро за дейности в осем държавни училища и 29 общини. До момента са изплатени 84 297 044 евро, като са построени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки.

За извършени вече ремонти и обзавеждане на студентски общежития са одобрени плащания за 2 614 066 евро. До момента на университети и „Студентски столове и общежития" ЕАД са предоставени 48 908 831 евро. Стартирало е изпълнението на всички 32 одобрени проекта, като в шест от тях основните дейности са приключени.

Кабинетът отпусна средства за обезщетения в образованието

Кабинетът отпусна 9 132 293 евро за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2026 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците януари - април 2026 г. при прекратяване на трудовите правоотношения на персонала в образователни институции, финансирани от Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и на общините.

Нови представители на Министерския съвет в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките

Заместник-министър председателят Иво Христов и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев са определени от правителството за свои представители в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН).

Структурата е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на Министерския съвет. В него участват също представители на Националното сдружение на общините в България, на националнопредставителните работодателски организации, Съвета на ректорите и други научни организации.

Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН в ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност. Той предлага и мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации. Настоятелите съдействат и за създаването на иновационни центрове и дейности, свързани с прилагането на научните резултати. Съветът може да предлага създаване, преобразуване и закриване на академични институти, както и механизми, включително финансови, за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и бизнеса.

Одобрена е позицията на България за неформалното заседание по конкурентоспособност, част „Научни изследвания"

Правителството одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (част „Научни изследвания"), което ще се проведе в Дъблин, Ирландия.

В рамките на заседанието ще бъде обсъдена темата за изграждането на единен европейски пазар на знанията, научните изследвания и иновациите и практическото реализиране на т.нар. „пета свобода" - свободното движение на знания, научни изследвания и иновации в Европейския съюз. България ще подчертае значението на мобилността на изследователите, достъпа до научноизследователски инфраструктури и научни данни, както и необходимостта от намаляване на различията между държавите членки чрез продължаване на политиките за разширяване на участието в Европейското научноизследователско пространство.

Втората дискусия ще бъде посветена на подобряването на иновационното представяне на Европа и на мерките за по-ефективно превръщане на научните резултати в иновации, конкурентоспособни предприятия и устойчив икономически растеж. Българската делегация ще акцентира върху необходимостта от укрепване на трансфера на технологии и връзките между науката и бизнеса, по-добра координация между европейските и националните инструменти за подкрепа и запазване на силна рамкова програма за научни изследвания и иновации, основана на върхови научни постижения и европейска добавена стойност.

Морските пристанища ще обменят информация по електронен път за кораби, които извършват международни плавания

Правителството прие постановление, с което се регламентира използването на Национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт в българските морски пристанища (Port Community System - PCS). Промените засягат Наредбата, е която се урежда граничния, митническия, здравния, ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол в пристанищата.

Цифровата платформа е разработена от ДП „Пристанищна инфраструктура" със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. PCS осигурява интелигентен и сигурен обмен на данни между държавните органи, пристанищните оператори и ползвателите на пристанищата, като въвежда принципа на еднократното подаване на информация и автоматизира ключови логистични процеси.

С приетите промени се определят функциите на системата, взаимодействието й с други национални информационни платформи, кръгът от ползватели и изискванията за сигурност и защита на данните. Постановлението включва и редица прецизиращи изменения в Наредбата с цел по-голяма яснота, съответствие със законодателството и улеснение за икономическите оператори.

Очакваният ефект е значително опростяване на административните процедури при митническата обработка на товари и стоки, както и по-ефективен граничен контрол чрез електронен обмен на информация в морските пристанища за обществен транспорт.

Министерският съвет одобри Меморандум за създаване на Изпълнителен съвет за коридор „Западни Балкани - Източно Средиземноморие"

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство за създаване на Изпълнителен съвет към Железопътния товарен коридор „Западни Балкани - Източно Средиземноморие". Документът е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2024/1679, с който съществуващото направление Алпи/Западни Балкани се разширява и преименува, като в обхвата му вече попада и приоритетния за България Коридор VIII.

Меморандумът определя структурата и координацията между държавите, участващи в коридора. Той ще влезе в сила след подписването му от всички страни. Дейностите в рамките на новия Съвет ще спомогнат по-добрата координация за развитието на Железопътен товарен коридор „Западни Балкани - Източно Средиземноморие" и подобряването на железопътната свързаност.

Оптимизират се административните дейности в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". Проектът предвижда преструктуриране на общата администрация чрез намаляване на броя на дирекциите от четири на три.

Дирекциите „Правна и обществени поръчки" и „Човешки ресурси" се обединяват в една с обща численост 21 щатни бройки. Целта на преструктурирането е да се оптимизират изпълняваните административни дейности и да се повиши ефективността на работата.

Променя се устройственият правилник на МТС

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията. Проектът предвижда увеличение в броя на заместник-министрите, като се предлага вместо трима, да станат четирима. Мотивите са свързани с широкия кръг обществени отношения в секторите транспорт и съобщения и необходимостта от устойчиви управленски решения.

Предвижда се и прецизиране на функциите на отделни административни звена, така че да отразяват настъпилите промени в нормативната уредба и препоръките на Сметната палата. Целта е определяне на ред и организация за работа с предложения и сигнали, в съответствие с изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 25 юни 2026 г. в Люксембург.

Министрите обсъдиха напредъка в преговорите по ревизията на стандартите за емисиите на СОг от нови леки и лекотоварни автомобили. България принципно подкрепи предложената актуализация на нормативната уредба, като подчерта, че успешният преход към чиста мобилност следва да се основава на технологична неутралност, икономическа реалистичност и социална устойчивост.

Заседанието продължи с дискусия относно прилагането на Стратегията на ЕС за устойчивост на водните ресурси. България отчете климатичния натиск, засушаването и високите загуби във ВиК системите като основни предизвикателства. Акцентира върху нуждата от модернизация на инфраструктурата, въвеждане на интелигентни системи за мониторинг, цифровизация, публично-частни партньорства и гъвкави европейски инструменти за финансиране.

Делегациите обмениха мнения относно управлението на рисковете от загуба на биологично разнообразие. България заяви, че разглежда екосистемните услуги, природния капитал и решенията, основани на природата, като ключов фактор за устойчивост и благосъстояние. Страната ни открои необходимостта от насочване на инвестициите към дейности с реален и измерим принос за опазването и възстановяването на природата.

Беше обсъдено гарантирането на ефективното прилагане на Регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). България открои необходимостта от осъвременяване на нормативната уредба, по-добър контрол, дигитализация на информацията по веригата на доставки и по-силна координация между митническите и контролните органи, както и разширяване на правомощията на Европейската агенция по химикали.

Асен Тутеков е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване"

Правителството прие Решение за назначаване на заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване". На длъжността е назначен Асен Михайлов Тутеков.

Одобрено е финансиране на Министерство на културата за 2026 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерство на културата за 2026 г. С проекта се одобрява финансиране в размер на 3 151 475 евро за обезпечаване на сключен договор за изпълнение на реставрационни и консервационни дейности и строително-монтажни работи по всички части на работен проект за обект: „Реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх „Шипка" в ПИ с идентификатор 83199.1.1, землището на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора". Предоставянето на средствата ще осигури необходимата финансова обезпеченост за започване изпълнението на проекта.

Паметникът на свободата на връх Шипка е един от най-разпознаваемите символи на българската държавност, свободата и националната памет. Обектът е недвижима културна ценност с национално значение и представлява културно- историческо наследство с изключителна обществена значимост. Неговото опазване е задължение на държавата, произтичащо както от Закона за културното наследство, така и от обществения интерес за съхраняване на националната историческа памет.

Предоставени са 2,5 млн. евро на община Белослав за изграждане на

нов моторен ферибот

Правителството одобри финансиране в размер на 2,5 млн. евро на община Белослав. Средствата са одобрени за финансиране на неотложни плащания за извършени дейности по договор за изграждането на новия ферибот на община Белослав.

След влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. предоставянето на средствата ще бъде одобрено по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Правителството одобри промени в областта на забраната на

химическото оръжие

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Предложените промени са свързани с изпълнението на изискванията на чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност по отношение на регламентирането в закон на документите, необходими за издаване на удостоверения за регистрация за производство, преработване или употреба на химически вещества.

Законопроектът е включен под № 24 в Приложението към Законодателната програма на Министерския съвет за периода май-юни 2026 г. С него се въвежда изискване в закона да бъдат уредени документите, които се подават от лицата, кандидатстващи за регистрация. Към момента тези изисквания са регламентирани в Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсични химически вещества и техните прекурсори.

С проекта се прецизират съществуващи текстове и се допълват разпоредби, свързани с установяването на непълноти в представените документи, писменото уведомяване на заявителя за тяхното отстраняване, както и с уведомяването при промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация.

С предлаганите изменения и допълнения не се създават нови регулаторни режими, не се въвеждат нови изискуеми документи и не се удължава срокът за издаване на удостоверение за регистрация. Промените имат за цел да приведат законодателството в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Целта на законопроекта е подобряване на управлението на химикалите, включително живак, в самостоятелен вид, в смеси и в изделия чрез намаляване на риска за здравето на хората и околната среда от неблагоприятни въздействия.

Прекратява се употребата на дентална амалгама от 2025 г., освен в случаите когато специфични медицински състояния на пациентите налагат това (напр. алергии). Освен това се намалява използването на живак в обществото чрез ограничаване на търсенето и предлагането му в състава на продукти (внос, износ, производство).

С въведените промени се постига еднакво прилагане на правилата за класифициране на химичните опасности и предоставяне на информация за тях от всички участници във веригата на доставки за химикалите с критично ниво на опасност поради присъщи свойства да нарушават функциите на ендокринната система, устойчиви, мобилни и токсични, невротоксични и др.

За икономическите оператори се опростява предоставянето на информация за химични опасности, като същевременно се осигурява възможност информацията да стане по-достъпна и разбираема за потребителите на химикали.

С промените се постига също и изясняване на правилата за онлайн предлагане и рекламиране на химични вещества и се въвеждат задължения за уведомяване на токсикологичните центрове от дистрибуторите при търговия между държавите членки в случай на преетикетиране и смяна на търговската марка на химични смеси. Определянето на нов орган-токсикологичен център ще осигури на България достъп до платформата на Европейската агенция по химикали, което от една страна ще предотврати риска за българските потребители, употребяващи в домашни и/или промишлени условия химични смеси, а от друга ще облекчи икономическите оператори при изпълнение на задълженията им да нотифицират пусканите на територията на България смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или на физичните ефекти.

С изменението се осигуряват необходимите условия за прилагането на съответните европейски регламенти.