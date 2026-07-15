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Министър Найденов ще обжалва в съда мълчаливия отказ на ВСС за отстраняването на Емилия Русинова

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Министър Николай Найденов Снимка: Георги Палейков

Липсата на произнасяне на прокурорската колегия на ВСС за отстраняване от длъжност на Емилия Русинова е мълчалив отказ да се изпълни закона.

Това пише министъра на правосъдието Николай Найденов по повод заседанието на ВСС. Той поиска Русинова да бъде отстранена от системата заради дисциплинарнот опроизводство срещу нея. 

"С последните изменения в Закона за съдебната власт е указано, че срокът за произнасяне на прокурорската колегия на ВСС по искания за отстраняване е 7-дневен.
Министърът на правосъдието ще обжалва пред Върховния административен съд бездействието на дисциплинарнонаказващия орган. Министър Найденов ще упражни в пълен обем правомощията си по Конституция и съобразно разпоредбите на Закона за съдебната власт с оглед отчетност и прозрачност пред обществеността и предвид засиления публичен интерес по казуса", казват от Министерството на правосъдието. 

Министър Николай Найденов Снимка: Георги Палейков

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