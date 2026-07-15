Прекратиха съдебното производство срещу бившия кмет на Бойчиновци

Състав на Окръжен съд – Монтана прекрати днес съдебното производство по наказателно дело от общ характер срещу Светлин Сретениев за умишлена безстопанственост в големи размери, извършена в качеството му на длъжностно лице. С определението си съдът върна делото на Окръжна прокуратура – Монтана за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

Повдигнато му бе обвинение за това, че в периода 01.01.2018 – 31.03.2023 в качеството си на длъжностно лице – кмет на Бойчиновци, назначил с трудови договори на различни длъжности в общинската администрация 10 лица, които получавали възнаграждения от общинския бюджет, без реално да полагат труд, съгласно задълженията по сключените договори, от което са последвали значителни щети – 382 164,17 лв. (195 397,74 евро). С това той умишлено не е положил достатъчно грижа за възложената му работа по организацията за ръководене на общинското имущество и финанси съгласно член от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Представителят на прокуратурата и защитата на подсъдимия, след като изразиха становищата си, заявиха, че желаят съдът да насрочи открито съдебно заседание с изслушване на свидетелите и вещите лица.

След като изслуша становищата на страните по въпросите, които се обсъждат в разпоредително заседание съдът прие, че са налице съществени процесуални нарушения, което налага прекратяване на съдебното производство и връщане на обвинителния акт на прокурора за изготвяне на нов.

Според състава на съда няма законови основания за изменение или отмяна на взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „парична гаранция в размер на 25 000 лв.", поради което и потвърди същата.

Определението в частта за мярката за неотклонение и за допуснати съществени процесуални нарушения подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Апелативен съд – София.