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Димитър от Карлово убил жена си с дървен кол, после заспал

Мая Вакрилова

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Димитър Христов отказа да даде обяснения за смъртта на жена си. Снимка: Мая Вакрилова

Опитал се да заличи следите, изхвърлил дрехите си

С дървен кол е пребил жена си до смърт Димитър Христов от Карлово. След това преместил безжизненото й тяло и легнал да спи. Това заяви прокурорът Кичка Пеева в Окръжния съд в Пловдив, където се гледа мярката за неотклонение на обвиняемия за убийството на 53-годишна жена. Държавното обвинение настоява за постоянния му арест.

"Въпреки че разследването е в начален етап, до момента са събрани достатъчно доказателства, които обосновават предположението, че именно обвиняемият е извършител на престъплението. По делото са събрани както писмени, така и гласни доказателства, включително свидетелски показания на полицейски служители. От тях се установява, че обвиняемият и жертвата са живеели на семейни начала", добави Пеева.

По думите й Димитър се опитал да заличи следите след престъплението - изхвърлил в близост до къщата, където живеели, дрехите си и дървения кол. Не звъннал на полицията или Спешна помощ, а легнал да спи. "Това показва пълно безразличие", отбеляза прокурорът.

Служебният адвокат на обвиняемия Петьо Тодоров заяви, че към момента не са събрани достатъчно доказателства, които да установяват вината му. Димитър не пожела да даде обяснение за случилото се, когато съдията му даде думата и го попита каква мярка иска да му бъде наложена. "Съжалявам, каквото вие решите", заяви единствено той.

„На този етап може да се направи обосновано предположение, че сте съпричастен към извършеното деяние. То е направено в условията на домашно насилие, като начинът на извършване разкрива изключителна бруталност", заяви съдия Катя Господинова и го остави в ареста. Определението за това може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

Димитър Христов отказа да даде обяснения за смъртта на жена си.

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