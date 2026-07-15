Облекчават вноса на сезонни работни, а за 3 г. сме привлекли 108 хил.

Нови облекчения за внасяне на работници от трети страни прие правителството в сряда. Целта е да се оптимизират процедурите за достъп до българския пазар на труда на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни.

Измененията предвиждат срокът за регистрация за сезонна заетост да се намали от 10 на 3 работни дни. Ускорената процедура ще се прилага за работници, които през последните 5 години поне веднъж са извършвали такъв тип работа в България, пишат от Министерския съвет.

Новите разпоредби предвиждат при кандидатстване за достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава да отпадне изискването да се представят копия от лични документи. С промените ще се децентрализира процесът за регистриране на сезонни работници. Предвижда се работодателите да могат да подават декларации за регистрация на тяхната заетост в бюрата по труда в цялата страна, което ще ускори значително процедурата.

През последните 3 г. сме внесли над 108 хил. работници от трети страни. Това показва голяма нужда от работници и бих казала квалифицирани, каза още тя. Най-голям е броят на наетите граждани от Узбекистан, Турция, Молдова и Украйна, като те заемат ключови позиции основно в секторите строителство, туризъм, селско стопанство и преработваща промишленост.