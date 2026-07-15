ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обновяване на тол системата ще затрудни покупката ...

Времето София 35° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23228336 www.24chasa.bg

Облекчават вноса на сезонни работни, а за 3 г. сме привлекли 108 хил.

940
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сезонни работници ще се привличат по-лесно. Снимка: Пиксабей

Нови облекчения за внасяне на работници от трети страни прие правителството в сряда. Целта е да се оптимизират процедурите за достъп до българския пазар на труда на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни.

Измененията предвиждат срокът за регистрация за сезонна заетост да се намали от 10 на 3 работни дни. Ускорената процедура ще се прилага за работници, които през последните 5 години поне веднъж са извършвали такъв тип работа в България, пишат от Министерския съвет.

Новите разпоредби предвиждат при кандидатстване за достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава да отпадне изискването да се представят копия от лични документи. С промените ще се децентрализира процесът за регистриране на сезонни работници. Предвижда се работодателите да могат да подават декларации за регистрация на тяхната заетост в бюрата по труда в цялата страна, което ще ускори значително процедурата.

През последните 3 г. сме внесли над 108 хил. работници от трети страни. Това показва голяма нужда от работници и бих казала квалифицирани, каза още тя. Най-голям е броят на наетите граждани от Узбекистан, Турция, Молдова и Украйна, като те заемат ключови позиции основно в секторите строителство, туризъм, селско стопанство и преработваща промишленост.

Сезонни работници ще се привличат по-лесно.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)