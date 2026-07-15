Президентът Йотова ще участва в честването на 189 години от рождението на Васил Левски

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На 16 юли, четвъртък, президентът Илияна Йотова ще участва в тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски, организирано от Националния исторически музей и Националния музей „Васил Левски", съобщиха от прессекретариата на президентството.

В навечерието на годишнината събитието ще отдаде почит към живота, делото и духовно наследство на Апостола.

Тържественото честване ще започне в 11.00 часа в Слънчевата зала на Националния исторически музей и ще събере представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици.

Слово, посветено на годишнината, ще произнесе президентът Илияна Йотова. Приветствия към гостите ще отправят и директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова и директорът на Националния музей „Васил Левски" Дора Чаушева.

Доц. д-р Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще представи научното експозе „Васил Левски в своето историческо време". Проф. д-р Боян Добрев от Националната художествена академия ще запознае гостите с мултимедийната му панорама „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство".