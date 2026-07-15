Цветелина Бориславова вече няма да е почетен консул на Исландия в България

Министерския съвет прие решение за оттегляне на съгласието Цветелина Бориславова Карагьозова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в България.

С решението се оттегля и съгласието за откриване на ръководеното от Карагьозова почетно консулство на Исландия в Република България, със седалище в София и консулски окръг, обхващащ територията на Република България. "Решението е прието във връзка с получена дипломатическа нота от Посолството на Исландия във Варшава, с която българската страна е уведомена за решението на министъра на външните работи на Исландия за освобождаване на Цветелина Бориславова Карагьозова от функциите й на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в Република България", пишат от пресцентъра на МС.

Правителството оттегли даденото съгласие за откриване на консулство на Италия във Варна, както и отне функциите на почетен консул на италианеца Антонио Таркуинио. Същевременно се открива консулство на Италия в Сливен с почетен консул Франко Миролио.