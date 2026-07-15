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Кметът на Шумен махна свой заместник от ДПС

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Бейнур Ахмед Снимка: Областна администрация Шумен

Кметът на Шумен проф. Христо Христов е освободил своя заместник Бейнур Ахмед, съобщава БТА. Заповедта за освобождаването на зам.-кмета с ресор бюджет и финанси е влязла в сила от вчера - 14 юли. 

Ахмед е кадър на ДПС. На негово място отново е назначена Десислава Петрова, която заемаше длъжността до 31 май 2025 г. Тогава именно Бейнур Ахмед пое поста от нея. Кметът на града Христо Христов бе избран на поста на изборите през 2023 г. от БСП.

Със заповед на кмета на община Шумен проф. Христо Христов, считано от 14 юли, Бейнур Ахмед е освободен от длъжността заместник-кмет по бюджет и финанси. На негово място е назначена Десислава Петрова, заемаща същата длъжност до 31 май 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Бейнур Ахмед Снимка: Областна администрация Шумен

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