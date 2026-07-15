Няма да възстановяват стадион "Юнак", там ще има зелен амфитеатър

Земята под къпалнята "Мария Луиза" вече е вписана като общинска собственост

Общинският експертен съвет по устройство на територията реши, че отново ще се преработва проекта за план на Борисовата градина



Стадион "Юнак" в Борисовата градина няма да се възстановява, а ще се превърне в зелен амфитеатър. Нуждата от подземен паркинг с 284 места под сегашната авткоъща "Капитолия" ще бъде анализиран, а в най-големия столичен парк трябва да има повече тоалетни и чешми. Това са част от препоръките на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), който разгледа проектът за подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. Заседанието, в което участваха представители на Съюза на архитектите, Камарата на архитектите, Съюза на ландшафтните архитекти, депутати, районни кметове и общински съветници продължи повече от 4 часа.

Така това ще бъде третата преработка на плана. По него се работи повече от 13 г., след като през 2015 г. "Ковачев архитекти" спечели конкурса, обявен от общината. Тогава разработката бе определена като най-консервативна откъм намеси. След първото обществено обсъждане през 2019 г. по искане на тогавашния кмет Йорданка Фандъкова се направиха корекции, които забраняват ново строителство в парка. Отпаднаха идеите за изграждане на Музей за зелената памет на София, Климатично училище, ресторант "Тенекиите" и се намали застрояването при гара "Пионер", където се предвижда спортна зона и детски площадки. Отпадна и идеята за местенето на Конната база.

Последва ново обществено обсъждане през 2022 г. и втора преработка. Последният вариант бе публикуван миналата есен, а в края на май тази година бе проведена нова обществена дискусия. След нея бяха получени 441 становища от граждани и организации.

А преди началото на заседанието на ОЕСУТ пред сградата на общинското направление по градско планиране и развитие на ул. "Сердика" 5 имаше протест срещу предвижданията на плана. Хората настояваха той да не бъде приеман, да има екооценка, да не се възстановява стадион "Юнак" с 20 000 места, да не се прави подземен паркинг под "Капитолия", да се гарантира връщането на знакови обекти като къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър и те да имат обществени функции, да се заложи минералния извор, който е в къпалнята и др.

"Целта на днешното заседание е да дискутираме предложения за промени и препоръки за следващите стъпки. Смятам, че проектът има нужда от промени и подобрения. Желанието ни е за конструктивен диалог и намиране на устойчиви решения. Всички си даваме сметка, че този план е с огромно значение не само за Борисовата градина, но и за София. Той трябва да бъде приет в някакъв момент, защото иначе оставяме Борисовата градина на прозивола", подчерта зам.-кметът по градско планиране и развитие на столицата арх. Любо Георгиев в началото на заседанието.

И докато по темата дали да се възстановява стадион "Юнак" ОЕСУТ беше категоричен, че това не бива да се допуска, а на негово място да се върне първоначалното предложение на проектантите за зелена амфитеатрална площ, то обсъждането дали да има 2 подземни паркинга в парка отне повече от 1 час.

Според плана подземните парнинги се предвиждат под автокъща "Капитолия" - на едно ниво за 284 коли и при гара "Пионер" - на едно ниво за 200 коли. Освен това при "Капитолия" теренът ще се озелени и ще се присъедини към парка.

ОЕСУТ се раздели на две - едната част настояваше, че парка има нужда от паркинги, а другата - че трябва да се търси решение извън територията на Борисовата градина, като например планираният подземен паркинг под ул. "Гурко".Изложени бяха и аргументи, че съществуващият паркинг при метростанцията на националния стадион стои полупразен. Категорично против паркинг под "Капитолия" се обяви и кметът на "Лозенец" Константин Павлов. Противоположна позиция обаче зае председателят на СОС Цветомир Петров.

"Когато има събития в парка, по улиците на район "Средец" става ад - паркира се в зелени площи, пред входовете на жилищни сгради и по тротоарите. Дори и да има паркинги, не съм сигурен, че хората, които спират сега в зелените площи, ще си платят. Но в Борисовата градина от години всичко е спряно под предтекст, че предстои приемане на ПУП. Във всички останали паркове се предприемат действия, но не и в най-голямия. Настояваме в Борисовата градина да започнат да се реализират благоустройствени дейности", подчерта кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

ОЕСУТ реши да се изследват варианти с и без наличието на подземен паркинг под "Капитолия", като се анализира и възможността за запазване или премахване на паркирането около националния стадион. Паркингът под гара "Пионер" се запазва. Редакция ще се прави и на транспортна схема и пдстъпите към парка, а достъпът на коли ще бъде прецизиран и ще включва само такива при спешни случаи, за поддръжка на парка и техническо обезпечаване на събития.

Промяна ще има и за трасето на планирания трамвай - вместо по "Симеоновско шосе", той ще се предвиди да минава по "Н. Габровски", като трябва да се изготви и оценка за засягане на растителността.

Приета бе идеята в парка да се предвиди място за читалня на открито, както и да се предложат повече места за изграждане на тоалетни и чешми в парка.

В проекта за ПУП ще се заложи и сондажа, който се намира на територията на къпалнята "Мария Луиза". Арх. Георгиев уточни, че в момента той е неработещ, но общината очаква от Баейнова дирекция да определи максимален обхват за санитарно-охранителна зона.

Отново бе потвърдено, че Конната база няма да се мести, макар съсловните организации да настояваха за обратното.

Земята под къпалнята "Мария Луиза" вече е общинска и е вписана в кадастъра, обяви арх. Георгиев.

Общината е поръчала правен анализ за собствеността в парка.

"Юристите не намират правна причина да има частни поземлени имоти в Борисовата градина. Може да докажем, че няма да има нужда да се отделят пари от бюджета на общината за принудително отчуждаване. Този правен анализ ни дава увереност, че това може да се случи. Всяка стъпка обаче трябва да бъде обмисляна внимателно и да е издържана правно, за да имаме успех. С държавата също трябва да работим в колаборация за нейните поземлени имоти", подчерта арх. Георгиев.



