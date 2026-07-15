Кметът на Сливен Стефан Радев предлага мерки, които да намалят риска от забавяне на санирането по ПВУ

Две важни искания за успешното приключване на санирането в рамките на сроковете на Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ изпрати кметът на Сливен Стефан Радев до управляващия орган на програмата, съобщиха от общината. Исканията са свързани с прилагане на по-гъвкав механизъм за извършване на плащания и приемане на обектите. Целта е да се намали рискът от загуба на финансов ресурс за общината, без да се променят одобрените инвестиции и размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Първото искане е общината да има възможност да подава окончателно искане за плащане след издаване на Акт 15 – приемане на строежа, вместо след Акт 16 – въвеждане в експлоатация, както е сега. Кметът пояснява, че към момента строително-монтажните работи фактически приключват с подписването на Акт 15. След това се извършват административните процедури по комплектоване на документацията и въвеждане на строежа в експлоатация.

"Този процес често отнема значително време, независимо че строителните дейности вече са изпълнени. Предоставянето на възможност окончателното искане за плащане да бъде подавано след Акт 15, би ограничило риска от забавяне при приключването на проектите и би подпомогнало успешното изпълнение на инвестициите в рамките на сроковете на Националния план за възстановяване и устойчивост", пише Стефан Радев.

Второто искане е за извършване на повече от едно междинно плащане след актуване на поне 50 на сто от заложените в инвестиционния проект строително-монтажни дейности.

"Ограничението за заявяване само на едно междинно плащане след този етап води до необходимост общината да осигурява значителен собствен финансов ресурс за разплащане с изпълнителите до настъпване на възможността за окончателно плащане", пише в писмото си кметът Стефан Радев. То е адресирано до заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Структурата за наблюдение и докладване на Плана за възстановяване и устойчивост арх. Павлета Пеловска, с копие до директора на дирекция "Национален фонд" към Министерството на финансите и до изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България – Силвия Георгиева.

Община Сливен е сред общините с най-голям брой одобрени за финансиране многофамилни жилищни сгради по Етап I на процедура BG-RRP-4.023 – общо 16 обекта.

Кметът, който е и председател на РАО "Тракия", в което членуват около 30 общини, счита, че ако исканията бъдат удовлетворени, това ще помогне на общините в цяла България, които работят по Плана за възстановяване и устойчивост, и рискът от неприключване в сроковете ще бъде намален.

"Разговаряме с колеги и има неудовлетвореност от страна на общините за това, че се изпълнява държавна политика, санират се частни обекти, а всички рискове остават за сметка на общините. Ако управляващият орган приеме тези две стъпки, ще се даде възможност за повече междинни актувания на общините и да приемат акт 15 за окончателно разплащане, ще намали риска за общините и ще доведе до по-добро управление на средствата за държавата като цяло по Плана за възстановяване и устойчивост. Със сигурност има и други общини в това положение. Въпрос е на минимални усилия да подобрим размера на средствата, които България може да получи по Плана", коментира Стефан Радев.