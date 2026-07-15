След 6 часа заседание: Тръгна делото за аферата за милиони в театрите

Съдът отказа да върне обвинението или да премести процеса в друг град

След продължило над 6 часа съдебно заседание делото за голямата афера с източени над 3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград тръгна. Въпреки многото доводи на защитниците, съдия Михаела Добрева и съставът не намериха причина производството да бъде спряно, върнато на прокурора или изпратено за разглеждане в друг съд. Магистратите не откриха нарушения в обвинителния акт, нито причина за промяната на мерките за неотклонение на шестимата обвиняеми. Отхвърлени бяха и двата граждански иска от театрите, които биха затруднили процеса. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок и ако не бъде отменено, делото ще продължи на 14 октомври. Тогава обаче няма да бъдат призовавани свидетели.

Според обвинението в периода от 1 юли до 26 септември 2024 г. Петко Писков, директорите на трупите в Смолян и Разград Румен Бечев и Левон Манукян, Атанас Георгиев, Борис Чилов, Ивайло Иванов, Иван Христов и Ивайло Асенов са участвали в организирана престъпна група, ръководена от първия. Манукян и Бечев са привлечени към наказателна отговорност за длъжностно присвояване в качеството им на извършители, соченият за тартор на групата - като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите - като помагачи. Между 7 август и 25 септември театралните шефове подписвали фиктивни трудови договори на служители, които не работели, а получавали заплати. От бюджета на трупата в Смолян така били източени 1 753 002,64 лв., а от този на разградската - 1 558 700,48 лв. Георгиев, Чилов, Христов и Асенов са привлечени към наказателна отговорност и за пране на пари, понеже получавали и държали средствата, източени от бюджета. За двама от тях обвиненията са квалифицирани като такива в особено големи размери. Най-високата стойност, предмет на обвиненията за пране на пари възлиза на 1 384 388 лв.

В хода на продължилото повече от 6 часа разпоредително заседание по делото за театралната афера адвокатите на обвиняемите изказаха най-различни критики както към обвинителния акт, така и към предявените граждански искове от името на смолянската и разградската трупа. Защитникът на сочения за лидер на организираната престъпна група Петко Писков Славейко Серафимов изтъкна 19 нарушения, за повечето от които прокурор Галин Гавраилов каза, че са въпроси по същество и не трябва да се разглеждат днес. Коментирана беше и подсъдността, като според много от адвокатите процесът изобщо не би трябвало да се гледа в Пловдив, понеже престъплението не било извършено тук. На територията на областта единствено има задържан обвиняем, който прибирал пари от фиктивно назначени служители.

Според адвокатката на Иван Христов Емилия Недева делото трябва да се гледа в София. По думите ѝ ощетени не били двата театъра, а министерството на културата. Добави, че дори да се приеме извършено престъпление в Пловдивска област, то би било пране на пари, а не участие в организирана престъпна група. Освен това тя и няколко нейни колеги посочиха, че е имало запитване до Софийски градски съд за правната квалификация за ОПГ, което е препратено до Европейския съд и би трябвало производството да се спре до неговото произнасяне. От защитниците бяха посочени много неясноти, пропуски, липса на конкретика и грешки в обвинителния акт, а някои обвиняеми поискаха от Окръжния съд да измени мерките им за неотклонение, за да могат да пътуват в чужбина. Адвокатът на Левон Манукян пък настоя паричната гаранция на диригента да бъде намалена, тъй като той беше освободен от ареста срещу солената сума от 50 000 лв.

Както "24 часа" вече писа, единият от обвинените директори - на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян Румен Бечев, призна фактите и обстоятелствата в обвинителния акт и поиска съкратено съдебно следствие и да получи присъда още днес. Това обаче се оказа невъзможно заради отказа на шестима от останалите обвиняеми.

Прокурор Галин Гавраилов контрира твърденията на защитата за местната подсъдност. Първо посочи, че след като средствата са били делегирани на театралните директори, то няма как ощетено да е министерството. А когато имало престъпления, извършвани в цялата страна, подсъдността се определя там, където е приключило разследването - в случая, в Пловдив. Той също се възпротиви срещу гражданските искове, понеже в хода на заседанието стана ясно, че срещу директорите имало начетно производство, макар държавата е била уведомена за делото и ако се допусне иск, това би било повторно търсене на отговорност за същите пари. Той каза още, че производството пред Европейския съд би било основание за спиране, но не смята, че има нужда от него, тъй като престъплението "организирана престъпна група" е достатъчно описана в българското законодателство.