Опозицията предлага вдигане на тавана пенсиите, по-високо майчинство и запазване на осигуровките

Максималната пенсия също да се вдигне със 7,8%, както и по-високи обезщетения за майчинство и безработица, но и запазване на размера на осигуровките. Това са част от предложенията на опозицията за промени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване между двете четения.

Една от най-обсъжданите теми на първо четене на ДОО бяха повишаването на прага на самоосигуряващите се от 550,66 на 620,20 евро, вдигането на минималните осигурителни прагове, като и повишението на максималния от 2111,64 на 2300 евро.

От "Демократична България" обаче предлагат нивата им да останат същите до края на годината. "Увеличаването в рамките на бюджетната година на минималните и максималния осигурителен доход създава допълнителна и трудно предвидима финансова тежест както за осигурените лица, така и за работодателите и самоосигуряващите се лица. Промяната засяга вече сключени трудови и граждански правоотношения, текущи бюджети и договорени възнаграждения и налага промени в разчетите и организацията на дейността само няколко месеца след началото на годината", пишат в мотивите си те. Според тях административното повишаване на осигурителните прагове не е обвързано действително увеличение на получаваното възнаграждение и създава риск от нарастване на неформалната заетост, ограничаване на новите назначения и прекратяване на дейността на част от самоосигуряващите се лица.

От ДБ искат и достъп на работодателите до болничните листове. В момента не се гарантира, че "осигурителят е узнал своевременно за издадения болничен лист и

разполага с необходимата информация за изпълнение на задълженията си".

Промени в болничните предлагат и от "Възраждане", които отново настояват работодателите да плащат само първия ден, а следващите да се поемат от държавата. Искат и промени във втората пенсия.

Те предлагат втората година от майчинството да е 70% от осигурителния доход. В момента то е замразено на 398,81 евро. От "Продължаваме промяната" пък искат то да е равно на минималната заплата - 620,20 евро. А от ДПС предлагат да е 80% от минималната заплата.

ГЕРБ, ПП, ДПС и "Възраждане" предлагат и други промени при обезщетението за майчинството. Сега майките получават 50% от него, ако се върнат по-рано на работа. ДПС иска този процент да се вдигне на 80%, ГЕРБ и ПП на 100%, а "Възраждане" на 75%.

От ГЕРБ предлагат максималната пенсия също да се вдигне. Тя остана замразена на 1738,40 евро, въпреки че останалите бяха увеличени със 7,8% от 1 юли. Сега те предлагат увеличението по швейцарското правило да важи и за максималната пенсия.

Според проекта на правителството минималното обезщетение за безработица на ден остава замразено на 9,21 евро, а максималното на 54,78 евро. Според ГЕРБ те трябва да се вдигнат на 14,21 и 59,78 евро. Според ПП - 15,66 и 66,56 евро. Най-щедри са от "Възраждане", които предлагат 20 и 110 евро.

От ПП искат още наследствената пенсия да е равна на линията на бедност. Сега тя е 260,63 евро, а те предлагат - 390,63 евро.