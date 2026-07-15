ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прекратиха съдебното производство срещу бившия кме...

Времето София 35° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23228750 www.24chasa.bg

Шофьор на бус на съд за прегазена на зебра пешеходка и травми на друга жена в Дряново

Дима Максимова

[email protected]

948
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Съдът в Габрово Снимка: Дима Максимова

Предадоха на съд шофьор на товарен автомобил, причинил по непредпазливост смърт на жена и средна телесна повреда на друга на пешеходна пътека в Дряново.

Окръжна прокуратура – Габрово внесе обвинителен акт срещу 55 годишния мъж, причинил катастрофата на 24 април м.г. . 

Водачът на товарния автомобил се движел в посока от Велико Търново към Габрово. Около 11.30 ч. той бил в  Дряново по ул. "Шипка" до № 197. В същото време две пешеходки тръгнали да пресичат платното за движение на обозначена с хоризонтална маркировка пешеходна пътека. Приближавайки пешеходната пътека със скорост около 35 км/ч, Г.Н. не предприел навременни действия за намаляване и спиране на управлявания микробус "Мерцедес Спринтер" и блъснал двете жени. В резултат на тежки травми по-късно В.М. починала, а на М.И. била причинена средна телесна повреда.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд - Габрово.

Съдът в Габрово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)