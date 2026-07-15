Шофьор на бус на съд за прегазена на зебра пешеходка и травми на друга жена в Дряново

Предадоха на съд шофьор на товарен автомобил, причинил по непредпазливост смърт на жена и средна телесна повреда на друга на пешеходна пътека в Дряново.

Окръжна прокуратура – Габрово внесе обвинителен акт срещу 55 годишния мъж, причинил катастрофата на 24 април м.г. .

Водачът на товарния автомобил се движел в посока от Велико Търново към Габрово. Около 11.30 ч. той бил в Дряново по ул. "Шипка" до № 197. В същото време две пешеходки тръгнали да пресичат платното за движение на обозначена с хоризонтална маркировка пешеходна пътека. Приближавайки пешеходната пътека със скорост около 35 км/ч, Г.Н. не предприел навременни действия за намаляване и спиране на управлявания микробус "Мерцедес Спринтер" и блъснал двете жени. В резултат на тежки травми по-късно В.М. починала, а на М.И. била причинена средна телесна повреда.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд - Габрово.