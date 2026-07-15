Кабинетът дава над 3 млн. евро за реставрацията на паметника "Шипка"

Над 3 млн. евро отпуска правителството за се реализира реставрацията на Паметника на свободата на връх "Шипка". Това стана ясно от днешните решения на кабинета.

3 151 475 евро ще бъдат дадени на Министерството на културата за изплащането на средствата по вече подписан договор за реставрация и консервация на паметника, където стотици се стичат всяка година на Националния празник 3 март и покрай честванията на шипченската епопея.

Паметникът на свободата на връх Шипка е един от най-разпознаваемите символи на българската държавност, свободата и националната памет, пише в решението на Министерския съвет. Той е недвижима културна ценност с национално значение и културно - историческо наследство с изключителна обществена значимост.

"Неговото опазване е задължение на държавата, произтичащо както от Закона за културното наследство, така и от обществения интерес за съхраняване на националната историческа памет", пише още в текста към решението на МС.

Повече от 2 години се търси кой да ремонтира Паметника на свободата на връх Шипка. Това става ясно от обявена за трети път обществена поръчка за изпълнител на проекта за консервация и реставрация на паметника на стойност над 14 млн. лева. Заедно с това се търси и кой да изпълни строителния надзор на ремонта.

В понеделник съобщението за поръчката бе публикувано и в сайта на Агенцията за обществени поръчки, и в европейския електронен вестник. Оферти ще се събират до 26 март. Срокът за изпълнението на ремонта е 642 дни, тъй като заради суровите условия в Балкана не може да се работи пълноценно през цялата година, а само от април до октомври. Затова е предвидено да има майстори по паметника в продължение на 3 години. А като краен срок все пак се дава още година време - до 1085 дни.

"От края на 2023 г. досега бяха обявявани обществени поръчки на 2 пъти, но те бяха прекратени заради пропуски в процедурата", обясни директорът на националния парк музей "Шипка-Бузлуджа" в Казанлък Чавдар Ангелов. По тази причина ремонтът, който трябваше да започне миналата година, все още търси своя изпълнител.

Община Казанлък е дала разрешение за него на 30 октомври 2023 г. Още преди 2 г. Ангелов опроверга категорично пред "24 часа" слухове, зародили се покрай демонтирането на Паметника на Съветската армия в София, че под предлог за ремонт и този монумент може да бъде съборен или преместен и други подобни действия.

"Проектът е съгласуван с всички държавни институции, усилията на държавата и на националния музей "Шипка-Бузлуджа" в Казанлък са само да се положи необходимата грижа за паметника, за да може той да векува", каза Чавдар Ангелов.

Откакто е построен преди повече от 90 г., Паметникът на свободата е ремонтиран основно само веднъж - в началото на 80-те години на миналия век. Претърпял е и няколко частични интервенции - главно запълване на фугите между камъните и реставрацията на фигурата на лъва. Сега е предвиден ремонт и отвътре, и на фасадата.