Продължава разследването за смъртта на фотографа Динко Георгиев

Продължава разследването на смъртта на 67-годишния фотограф Динко Георгиев, което се ръководи от Окръжната прокуратура в Добрич.

Досъдебното производство е образувано на 14 август 2025 г. за престъпление, извършено ден по-рано в Генерал Тошево. Според събраните до момента данни, след възникнал скандал и последвало сбиване между съседи 67-годишният мъж е получил средна телесна повреда, установена със съдебно-медицинска експертиза. Пострадалият е бил настанен в болница с опасност за живота.

В хода на разследването е установено, че мъжът е бил ударен от 30-годишния Е.А., който е задържан, привлечен като обвиняем и по искане на прокуратурата съдът му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

На 18 август 2025 г. пострадалият почива. Аутопсията установява, че причината за смъртта е черепно-мозъчна травма с контузия на главния мозък. След това заключение правната квалификация на деянието е изменена – от причиняване на средна телесна повреда на причиняване по непредпазливост на смърт вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Делото е изпратено по компетентност в Окръжната прокуратура – Добрич, а разследването е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел.

През септември 2025 г. обвинението срещу Е.А. е изменено и той е привлечен към наказателна отговорност за по-тежкото престъпление – причиняване по непредпазливост на смърт вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда. По това време обвиняемият вече се е намирал в ареста.

През декември 2025 г., след жалба на обвиняемия, Окръжният съд в Добрич изменя мярката му за неотклонение от „задържане под стража" в „подписка". Наблюдаващият прокурор незабавно протестира определението пред въззивната инстанция.

На 30 декември 2025 г. Апелативният съд във Варна потвърждава по-леката мярка за неотклонение, като приема, че престъплението е извършено по непредпазливост и максималният допустим срок на задържане е два месеца – период, който обвиняемият вече е изтърпял. След освобождаването му под „подписка" прокуратурата му налага забрана да напуска пределите на страната.

В рамките на разследването е назначена повторна тройна съдебно-медицинска експертиза, изготвена от съдебни лекари в болница „Лозенец" в София. Заключението потвърждава, че пострадалият е получил средна телесна повреда – разстройство на здравето, временно опасно за живота. Според вещите лица травмите са причинени от силен удар с човешка ръка (юмрук) в областта на лицето, след което при падането и удара на главата в земята е настъпила черепно-мозъчна травма. Именно ударът на главата в терена е довел до счупване на черепа и кръвоизлив в черепната кухина, а смъртта е настъпила вследствие на усложненията от тази травма.

По делото многократно са разпитани всички очевидци на инцидента, както и съседи, живеещи в близост до дома на пострадалия. Проверени са всички версии, свързани със случилото се.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура – Добрич.