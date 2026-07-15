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Европейската прокуратура наказа Теодора Георгиева с порицание - най-леката мярка по дисциплинарното производство

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Теодора Георгиева

Мандатът й приключва на 28 юли

Европейският прокурор на България Теодора Георгиева е наказана с порицание по дисциплинарното производтво срещу нея, съобщават от офиса на Лаура Кьовеши в Люксембург. С решението се слага край на казуса срещу Георгиева заради нарушението, в което я уличиха по текущо разследване на Европейската прокуратура. То е по делото за злоупотреби с пари от Брюксел по разширението на газохранилището "Чирен". 

През март 2025 г. по него тябваше да бъде обвинен директорът на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, но междувременно излязоха записи от офиса на Пепи Еврото и негов разговор с Георгиева от януари 2020 г. След това тя беше отстранена от поста.

Санкцията "порицание" е най-леката от предвидените в правилата. Тя е в резултат на мотивираното становище на Дисциплинарния съвет за членове на Колегията, съставен от високопоставени служители или бивши служители на европейските институции. който единодушно признал Георгиева за виновна за дисциплинарните нарушения. Тогава е издадена и препоръчака за порицанието. 

Беше поискано становище от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно възможността за подаване на молба до Съда на ЕС, в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура, с цел освобождаване от длъжност на европейския прокурор.

"Като се има предвид, че мандатът на Европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, колегията счете за уместно да приключи дисциплинарното производство с налагане на наказание „порицание"", пишат от Европейската прокуратура. 

Теодора Георгиева

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