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Траян Филипов от катастрофата с 4-те жертви край София остава в ареста. Няма данни да се е ударил с другата кола

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Траян Филипов

Остава в ареста Траян Филипов, един от обвинените за катастрофата с 4-те жертви на бул. "Челопешко шосе", станала в началото на юни. Това реши Софийският градски съд. Магистратите обаче посочиха, че няма данни Траян и автомобила на Васил Филипов, който се заби в автобус от градския транспорт, да са се ударили и така да се е стигнало до смъртта на четиримата.

Съдът посочи, че Траян е карал с близо 100 км/ч над ограничението от 50 км/ч. Направил го в района на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Мъжът се заби в нея, но при удара нямаше загинали - те бяха в рейса и в колата на Васил. Траян е познавал добре пътя, но въпреки това не е съобразил поведението си с пътната обстановка, посочили съдиите.

Те приемат, че няма опасност мъжът да се укрие. Цитират и новосъбраните доказателства, както и разпити, според които няма данни колата на Траян и тази на Васил да са се удряли. Въпреки това оставят мъжа в ареста, тъй като шофирането му било безразсъдно.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред Софийския апелативен съд.

Траян Филипов

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