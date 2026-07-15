Оставиха в ареста мъж, хванат с над 14 кг коноп за разпространение

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Софийският градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо П. С., привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество.

От Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха, че на 11 юли 2026 г. на П. С. е повдигнато обвинение за това, че на 10 юли 2026 г. в лек автомобил на бул. „Филип Кутев" в София, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение 14 720 грама коноп – престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от следствието.

Досъдебното производство е образувано на 10 юли 2026 г. при условията на неотложност с извършени обиск и изземване. Разследването се води от ГДБОП – МВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

С определение от 13 юли 2026 г. СГС прие, че са налице достатъчно доказателства, които обосновават предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Съдът счете също, че съществува реална опасност той да извърши друго престъпление, поради което определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Определението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.