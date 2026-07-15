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Община Русе стартира кампания за безплатни профилактични прегледи по пакет „Женско здраве"

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Снимка: Община Русе

Община Русе съвместно с Комплексния онкологичен център стартира кампания за безплатни профилактични прегледи по медицински пакет „Женско здраве", насочена към превенцията и ранното откриване на заболявания сред жените от уязвими социални групи, съобщиха от общината. 

Инициативата е с продължителност до юли 2027 г. и е предназначена за здравно неосигурени жени, жени с нисък социален статус и многодетни майки на възраст от 30 до 50 години с постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе. Целта на кампанията е да осигури достъп до качествена профилактична грижа и да насърчи редовното проследяване на женското здраве.

Медицинският пакет включва преглед от акушер-гинеколог, мамография на млечните жлези и цитонамазка, като разходите се поемат изцяло от Община Русе. В рамките на договора профилактичните прегледи ще се извършват от медицински специалисти на лечебното заведение – в кабинета на д-р Евгений Назъров и акушерка Добринка Добрева.

Желаещите да се възползват от възможността могат да получат допълнителна информация и да запишат час за преглед на място в Комплексния онкологичен център на ул. „Независимост" 2 или на телефон 082/81 99 16.

Снимка: Община Русе

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